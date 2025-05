Inés Gutiérrez 24 MAY 2025 - 06:00h.

MadridDurante muchos años, Ellen Pompeo fue el rostro de Anatomía de Grey junto a Patrick Dempsey y, aunque ahora ha reducido sus apariciones en la serie, sigue ocupando un lugar destacado dentro del corazón de la actriz porque esta serie marcó un punto de inflexión en la carrera de la actriz y también ha sido muy relevante en su vida.

En lo profesional, Pompeo llevaba tiempo esperando una oportunidad como esta, aceptando personajes secundarios mientras esperaba su ‘gran oportunidad’, como se suele llamar a esos proyectos que hacen que todas las miradas se posen sobre un actor o actriz. Para ello eso fue Anatomía de Grey, a pesar de que cuando aceptó el papel protagonista esperaba que fuera algo más breve.

En lo personal también ha sido clave para ella porque durante el tiempo que ha estado dedicada a este personaje ha podido ver cómo su familia crecía, una situación que no es nada sencilla para ninguna mujer, menos en el mundo de la interpretación, donde en ocasiones ampliar la familia es sinónimo de tener que dejar de trabajar. No fue el caso, ella ha podido compaginar ambas cosas y de ello ha hablado en Call Her Daddy.

Ellen Pompeo combina el éxito de 'Anatomía de Grey' con la conciliación familiar

En conversación con Alex Cooper donde la actriz hablaba sobre su vida y su trabajo, también quiso tener unas palabras sobre la maternidad, una experiencia que ella ha podido vivir al máximo porque ha sido capaz de compaginarla con su trabajo al frente de la serie con la que alcanzó la fama mundial. El apoyo de Shonda Rhimes, creadora de la serie, fue vital para que todo saliera de la mejor forma posible.

“Cuando le dices que estás embarazada, literalmente hace sonar la campana y cae el confeti. '¿Cuántos días necesitas libres? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Cómo podemos facilitarte las cosas?'”, expuso Pompeo, poniendo así de manifiesto lo importante que es contar con alguien que se ponga de tu lado para poder sentirse arropada. Rhimes no dudó en adaptar la agenda a las necesidades de su estrella, por ejemplo, haciendo que solo tuviera que ir a grabar un día por semana tras haber sido madre.

La maternidad no fue una tarea sencilla para Pompeo, quien tuvo a su hija mayor, Stella en 2009, dio la bienvenida a Sienna May y dos años después a Eli Christopher, que nació a través de gestación subrogada. En su proceso de fertilidad pudo contar con Shonda y gracias a su apoyo la actriz ha asegurado que ha podido tener una vida familiar realmente plena como actriz, aunque es consciente de que su caso no es la norma, sino una excepción que le permitió ser madre y estar presente.

Un proceso de maternidad que no ha sido sencillo para ella, “No puedes ser madre, tener hijos y dedicarte al 100% a tu trabajo. No puedes… ¿Pero sabes lo que eso hace? Te hace más espiritual… simplemente serás una mejor versión de ti misma”. Antes de tener hijos, ella no sentía la necesidad de convertirse en madre, pero junto a su marido, el productor musical Chris Ivery, decidieron intentarlo y su vida cambió: “Me convertí en una persona completamente diferente”.