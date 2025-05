El creador de contenido se ha sometido a una prueba en la cinta de correr en la que alcanza la velocidad de 17 kilómetros por hora

Ibai Llanos continúa inmerso en su sorprendente cambio físico. En solo un año, Llanos ha conseguido estar en su “mejor forma física”, tal y como él reconoce en su último vídeo. “Al principio no podía ni caminar, caminaba arrastrando los pies y me cansaba muy rápido”, comienza diciendo en el vídeo.

Pero, al tiempo, el vasco comenzó a ver sus avances. "Conseguí empezar a trotar, después a correr. Hice carreras de 100 metros, carreras de 400 metros y también estuve en cinta con velocidades más altas”, continúa.

El creador de contenido reconoce que lleva años sin poder esprintar y ahora ha podido alcanzar incluso los 17 kilómetros por hora. “Ahora mismo estoy en el mejor estado físico de toda mi vida, estoy en 104 kilos, hace 10 años que no pesaba tan poco”, cuenta.

El vasco reflexiona en el vídeo todo lo que ha significado para él su nueva vida. “Este cambio físico, tíos, me ha cambiado la vida. No sabéis lo que es sentir que puedes esprintar después de tantos años donde me costaba hasta caminar”, concluye.