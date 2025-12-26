Antoni Mateu 26 DIC 2025 - 07:30h.

Las estafas telefónicas cobran una nueva forma, más sutil y con mayores capas de credibilidad

Cuidado con dejar el bluetooth siempre conectado: la Policía advierte de una estafa por la que acceden a tu teléfono

Las estafas telefónicas no son una novedad. Con los años y con el avance de la tecnología, estas han ido cambiando su forma. Sin embargo, una nueva forma de engaño se está gestando gracias a la unión de tres elementos: la vista por IA de Google que ofrece información de un vistazo, los números de teléfono fraudulentos y los números de tarificación especial que cuentan con el prefijo 807.

¿El objetivo de esta forma más sofisticada? Que acabemos llamando a un número de teléfono, al cual nos han derivado previamente, y por el cual nos pueden llegar a facturar entre 1,20€ hasta 6€ por minuto.

Compañías de seguros se ven afectadas por esta estafa

Informativos Telecinco ha tenido acceso al testimonio de un cliente de Mutua Madrileña, Joan Miquel, quién tuvo un pinchazo en la rueda en un viaje por carretera:

“Antes de buscar en los papeles del coche, busqué en Google ‘Mutua Madrileña teléfono’, y me fie del resultado que me ofrecía la vista rápida. Allí aparecía un número al cual llamé, el cual tenía un prefijo de Madrid y me contestaron con aparente normalidad”, explica.

No obstante, acto seguido, el testimonio relata que “cuando expliqué que necesitaba asistencia por carretera, inmediatamente después me dijeron que tenía que llamar al departamento específico. Me comentaron que apuntase el número que empezaba por 807. Pero cuando contacté, mi teléfono me bloqueó la llamada indicando que mi operadora tenía bloqueados los números de tarificación especial”.

Joan Miquel enfatiza que “todo parecía como si estuviese llamando a mi seguro. Me atendió una persona, me pidió datos del coche, y en ningún momento sospeché que se trataría de una estafa”. Añade que “después busqué por qué no podía llamar a este número 807 y entendí por qué”.

Mutua Madrileña no pide que llamemos a un 807

Después de que el afectado se diese cuenta de que le habían mandado a un número de tarificación especial, explica que buscó el teléfono en los papeles del seguro del coche. ¿El detalle que más le llamó la atención? “Vi que el teléfono que estaba apuntado en el manual de la compañía era un número diferente al que se me había mostrado en los resultados de Google. Y el número que salía en Google no aparecía por ningún sitio en los documentos oficiales de la compañía del seguro".

Además, relata que en los papeles del coche “se indicaba que la llamada no tenía ningún coste adicional, ya que el prefijo era de Madrid. Sólo matizaban que podrían aplicarse costes adicionales si llamaba desde el extranjero, dependiendo de la zona en la que me encontrase. Pero estaba en Valencia, así que no me preocupó en exceso ese detalle”.

Prosigue la historia explicando que “llamé al número de teléfono, el que tenía en los papeles del coche. Después de haberme pedido datos del coche y el número de póliza --cosa que no ocurrió con el teléfono fraudulento-- me gestionaron la incidencia desde la misma llamada. No me pidieron contactar con ningún número de tarificación especial, todo me lo gestionó la operadora que me atendió esta segunda llamada”, concluye Joan Miquel.

¿Por qué no se puede llamar a un número 807?

Los números de tarificación especial suelen estar restringidos por defecto en la gran mayoría de los contratos por operadora. Estas líneas no son de contacto comercial o de resolución de incidencias, sino que están reservadas para servicios muy específicos. Originalmente estaban destinadas para servicios de asistencia jurídica, médica o de consultoría. Sin embargo, cada vez son más los reportes de que estas líneas se utilizan con fines fraudulentos.

A pesar de esta restricción, siempre es posible habilitar el contacto con estos números “premium” si contactamos con nuestra compañía telefónica o si lo gestionamos a través de la aplicación en la que vemos nuestras facturas, servicios contratados e informaciones de usuario.

Este tipo de prefijos --junto con los 800 y los 803-- pertenecen a líneas muy caras, y cuyo contacto se paga a parte de la factura telefónica que nos llega mes a mes. Es indiferente si tenemos contratada una tarifa con llamadas ilimitadas: si contactamos con un prefijo de este tipo nos exponemos a costes superiores al 1,50€ por minuto.