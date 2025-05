Desde hace 35 años, Rod Stewart cuenta con un entrenador personal que lo acompaña en la práctica deportiva

Así son los locos entrenamientos de Rod Stewart en la piscina para estar a tope sobre el escenario a los 78

Rod Stewart, el legendario cantante de rock británico, ha demostrado que la edad no es un impedimento para mantenerse en forma y seguir activo en el escenario. A sus 80 años, Stewart sigue una rigurosa rutina deportiva que le permite conservar su energía y capacidad pulmonar, elementos clave para su carrera musical.

El secreto de su vitalidad radica en un régimen de ejercicios que ha ido adaptando con el tiempo, siempre con el objetivo de mantener su resistencia física y vocal. Desde hace 35 años, cuenta con un entrenador personal que lo acompaña en este proceso, ayudándolo a fortalecer su cuerpo y mente para enfrentar los retos de sus galas por todo el mundo, según cuenta el cante en un entrevista en la revista AARP The Magazine.

En busca de un récord

Una de las actividades más destacadas en su rutina es correr carreras de 100 metros en su pista privada. Stewart ha logrado bajar su tiempo a 19 segundos y se ha propuesto alcanzar los 17 segundos, lo que considera un récord mundial para alguien de su edad. Este ejercicio no solo desafía su cuerpo, sino que también estimula su mente, manteniéndolo enfocado y motivado.

Además, la natación juega un papel fundamental en su entrenamiento. Practica buceando en su piscina mientras carga un ladrillo de un extremo al otro. Este tipo de ejercicio mejora su capacidad pulmonar y control respiratorio, aspectos esenciales para un cantante que debe cuidar su voz y resistencia durante los conciertos.

La salud de Stewart no siempre fue fácil. En 2016, fue diagnosticado con cáncer de próstata y una operación afectó su voz, lo que lo llevó a considerar retirarse de los escenarios. Sin embargo, su recuperación le dio una nueva motivación para seguir adelante y disfrutar aún más de sus conciertos en vivo. "Disfruto más dando conciertos que antes. Tal vez he cerrado el círculo para apreciar lo afortunado que he sido", confesó el cantante.

En cuanto a su carrera musical, Rod Stewart sigue activo y con planes para el futuro. Recientemente se anunció que recibirá el Premio a la Trayectoria en los American Music Awards 2025, donde ofrecerá una presentación especial, marcando su regreso a este escenario después de más de dos décadas. Además, está preparando varios álbumes, incluyendo uno de covers, otro de música country y un álbum con su antigua banda Faces. Stewart afirma que su pasión por la música sigue intacta y que aún tiene mucho por crear, informa Infobae.

