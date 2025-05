Redacción Uppers 27 MAY 2025 - 12:17h.

La actriz recomienda probar nuevas disciplinas físicas hasta encontrar la que mejor se nos adapte

Sharon Stone y su emocionante reflexión sobre el paso del tiempo: "Tenía unos brazos preciosos y ahora son fuertes"

Sharon Stone es, a sus 67 años, todo un ejemplo de cómo asumir el paso del tiempo y aceptar los cambios físicos que ello conlleva. Para ella cumplir años es una parte natural de la vida que hay que abrazar con orgullo y vitalidad, y eso significa seguir cuidando el cuerpo. "Todo lo que tienes que hacer es moverte", aconseja en una entrevista para 'Vogue India ' a todas esas personas que no quieren ir al gimnasio.

La actriz de 'Instinto básico' tiene claro que la clave para que nuestro cuerpo responda bien al paso del tiempo es estar activos . "La gente cree que hay que ir al gimnasio y hacer pesas todo el tiempo, pero no es así", indica Stone, que recomienda probar nuevas disciplinas hasta encontrar aquella que más nos guste, incluso aunque al principio nos cueste adaptarnos a ella.

"Entrenar de 3 a 4 veces por semana"

"Recomiendo entrenar de 3 a 4 veces por semana, entre 45 minutos y una hora de una disciplina que te guste, sea cual sea", receta la intérprete. En ese sentido, confiesa que ella hace poco había probado "una clase llamada P-57, de pilates y barra de 57 minutos, donde se trabaja con una pelota entre las rodillas, correas y pesas ligeras en el suelo...", experiencia que le ha resultado desafiante pero muy divertida.

En general, Stone aprovecha cualquier momento para activar su cuerpo. "Periódicamente a lo largo del día, muevo el cuerpo. Lo hago cuando estoy en el set. Levanto las piernas, doy patadas en la espalda, me tiro al suelo y hago algunos saltos”, afirma.

Su rutina de cuidado facial

Pero realizar ejercicio de forma constante no es el único secreto de la protagonista de 'Casino'. La rutina de cuidado facial también es importante para ella. "Cuando ten ía 12 años, mi mamá me regaló un frasco de crema y me dijo: 'Póntela por la mañana y por la noche, no te pongas mucho jabón, mantén tu piel limpia y me lo agradecerás'. Y se lo agradezco hasta el día de hoy. Me enseñó que hay que hidratar la piel y cuidarla bien. ¡El mejor consejo que he recibido!", explica la artista.

"Me gustan las texturas lácteas y nutritivas, y nunca uso texturas granuladas a menos que esté exfoliando específicamente mi piel. Busco algo que nutra mi piel y que mantenga su volumen, porque ese volumen es lo que hace que la piel luzca radiante", especifica sobre las formulaciones que le gustan para su piel.

Además, Stone cree que también es fundamental cuidar de nuestra salud mental: "Tenemos que preguntarnos, ¿hemos contribuido hoy a nuestro bienestar corporal, mental y espiritual?". Por ello siempre dedica unos minutos al día a la meditación y utiliza las escrituras budistas de Bukkyo Dendo Kyokai para centrar su mente.