La actriz, productora y modelo sabe muy bien que la edad puede convertirse en un factor que limita las oportunidades laborales en Hollywood, especialmente para las mujeres, pero ella siempre se ha enfrentado a este desafío con una actitud positiva. Así, en una entrevista en 'The Times' reflexiona sobre cómo ella asume el paso del tiempo y la importancia de cuidarse y aceptarse a una misma. " Mucha gente se rinde cuando envejece . Dejan de lado su cuerpo porque se está derrumbando o porque piensan: ‘Mi cuerpo ya no me define’. Pero hay que seguir amando tu cuerpo ”, asegura.

Para Sharon, cumplir años no debería percibirse como una limitación, sino como una parte natural de la vida que hay que abrazar con orgullo y gratitud. Así, no le cuesta hablar la explosiva imagen que tenía en sus años de mayor fama en la industria cinematográfica. " Tenía unos brazos preciosos ", rememora, para asumir que, por ejemplo, ahora sus axilas tienen pliegues , lo cual está lejos de percibir como un problema. " Tal vez eso es lo que los hace maravillosos ahora. Mis brazos ahora son fuertes y vistosos ... como alas de ángel ", explica.

La actriz ya ha hablado en otras ocasiones sobre el envejecimiento, y su postura no ha variado. "Me gusta estar viva y sana. Todos deberíamos estar muy emocionados de lograrlo, porque he visto a mucha gente que no lo ha logrado", subrayaba el año pasado en otra conversación con 'The Times'. Creo que las personas que se avergüenzan de envejecer son simplemente estúpidas y desagradecidas", concluía.