Así se conserva Neverland, el mítico parque de atracciones de Michael Jackson que sus fans no olvidan

MadridMichael Jackson continúa siendo un icono mundial, no solo por su música, sino también por su vida privada, que generó un gran interés tanto en vida como después de su fallecimiento. Precisamente por esta razón, se prepara un biopic musical sobre la vida del "Rey del Pop", una película que inmortalizará su legado artístico y narrará detalles íntimos de su trayectoria.

Uno de los lugares predilectos del artista fue Neverland, su hogar convertido en parque de atracciones, un sueño hecho realidad para el cantante. A partir de la década de 2000, Neverland se convirtió en un lugar marcado por la controversia, debido a las acusaciones de abuso ocurridas allí y las dificultades posteriores para vender la propiedad. Originalmente pensada como un hogar combinado con un parque de atracciones, Neverland era un sitio donde los sueños podían hacerse realidad. El propio Michael Jackson explicó en una entrevista con Oprah Winfrey en 1993: “La gente se pregunta por qué siempre estoy rodeado de niños. Es porque a través de ellos encuentro aquello que nunca tuve. Disney, parques de diversiones, videojuegos; adoro todas esas cosas porque cuando era niño, mi vida consistía únicamente en trabajo, trabajo y más trabajo”.

Tras la muerte del cantante en 2009, Neverland salió a la venta en 2015 por 100 millones de dólares, cifra que nadie estuvo dispuesto a pagar en ese momento. Finalmente, a finales de 2020, el empresario estadounidense y antiguo amigo de Jackson, Ron Burkle, adquirió la propiedad por 22 millones de dólares. Fuentes cercanas al empresario indicaron que realizó la compra como una inversión. Según "The Wall Street Journal", Burkle posee otros inmuebles históricos en California y Nueva York, incluida una casa en Beverly Hills que perteneció al actor y comediante Harold Lloyd en los años veinte.

Pese al cambio de propietario, la seguridad en la propiedad nunca fue descuidada. "The Mirror" informó que Neverland siempre ha tenido vigilancia permanente y que recientemente se han incorporado drones para patrullar sus aproximadamente 11 kilómetros cuadrados.

‘Neverland' en la actualidad

Situado en el condado de Santa Bárbara, California, Neverland es uno de los ranchos más famosos en la historia de la música pop. La mansión privada, que fue parcialmente convertida en parque temático, representó la visión soñada del artista.

La finca abarca más de mil hectáreas, donde se construyeron veintidós edificios, entre los cuales destacan la residencia principal —una mansión de estilo normando francés de dos plantas y 12.000 metros cuadrados— y dos casas para invitados.

Entre las particularidades del lugar, la lista es casi infinita: un cine, piscina, trenes eléctricos, un parque temático que incluía una rueda de la fortuna, canchas deportivas, zoológico con animales exóticos, juegos electrónicos y numerosas reliquias. Estos eran algunos de los elementos más llamativos del rancho en su época de máximo esplendor.

La propiedad estuvo cerrada durante muchos años, pero recientemente fue el escenario de un documental sobre la vida del cantante. Según informó "The Mirror", como parte del rodaje se restauraron algunas de las atracciones más icónicas, como la noria, el carrusel y la carpa del circo.

El medio visitó el lugar, que ahora lleva el nombre de "The Sycamore Valley Ranch", y documentó su estado actual. A pesar del tiempo transcurrido desde su cierre, Neverland sigue siendo un punto de peregrinación para los fans de Michael Jackson. En las paredes de la propiedad aún pueden verse mensajes escritos con tiza por seguidores de diversas partes del mundo, destacando frases emotivas como "You are not alone".