Angelina Jolie, la maldición de una sex symbol a contracorriente que nunca quiso serlo

Pocas personas tienen tantas caras como la icónica actriz Angelina Jolie. A su faceta como intérprete hay que sumar las de directora, activista, madre de seis, icono de Hollywood y ejemplo a seguir de resistencia femenina. El 4 de junio de 2025, Jolie cumple 50 años, y lo hace desde una posición inusualmente silenciosa para una estrella de su calibre: alejada de las alfombras rojas, pero siempre presente en la vida de sus hijos, involucrada en causas humanitarias y con una carrera en el cine cuidadosamente dosificada. Nada en ella es fruto del simple azar. Después de su dolorosa, y ya lejana, ruptura con Brad Pitt, Jolie ha vuelto a tomar el control absoluto de su narrativa, y ha optado por un camino de introspección, selección y, sobre todo, reconstrucción.

Un divorcio que tarda en cerrarse

El final de la relación con Brad Pitt, fue anunciado en 2016 tras más de una década juntos y dos años de matrimonio. Se trato de mucho más que una ruptura sentimental, ya que se convirtió en toda una batalla judicial compleja, marcada por acusaciones cruzadas, disputas por la custodia de sus hijos y conflictos financieros. A pesar de haber sido declarados legalmente solteros en 2019, las cuestiones legales entre ambos todavía siguieron coleando, especialmente en torno a la propiedad de Château Miraval, la bodega francesa que ambos compraron y explotaron durante su relación. Finalmente a finales de 2024 se alcanzó una acuerdo oficial para el divorcio de la pareja.

En una reciente entrevista, Jolie declaró que el proceso la había "roto emocionalmente", pero también fortalecido. "No fue solo una separación, fue un colapso de todo lo que pensaba que era estable", reconocía. Desde entonces, su vida ha girado en torno a redefinir sus prioridades, poniendo siempre a sus hijos en el centro de la ecuación.

Madre antes que estrella

Angelina Jolie es madre de seis hijos, tres biológicos y tres adoptados: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne. El mayor, Maddox, tiene ya 22 años y estudia en Corea del Sur. Zahara, por su parte, estudia en la Universidad Spelman, una de las históricas universidades afroamericanas de EE. UU. Jolie se ha mostrado en repetidas ocasiones y públicamente, orgullosa de los logros de sus hijos, dejando claro en distintas entrevistas que sus decisiones profesionales giran ahora en torno al bienestar de sus descendencia.

"Solo acepto proyectos que no interfieran con mi papel como madre", aseguró en The Hollywood Reporter en 2023. "No necesito estar en todo. Necesito estar en casa cuando ellos me necesiten". Su presencia mediática se ha reducido, pero su influencia emocional en su familia, además de su capacidad para mantenerse impertérrita en medio de un huracán mediático, se ha hecho más visible que nunca.

El mejor ejemplo de este es que desde Maléfica: Maestra del Mal (2019), Jolie ha reducido considerablemente su presencia como actriz. En lugar de rodar sin parar, ha optado por una selección quirúrgica de proyectos. En 2024 produjo Without Blood, su última película como directora, protagonizada por Salma Hayek, una historia de memoria y trauma basada en la novela de Alessandro Baricco. La cinta se estrenó en el Festival de Cine de Toronto el año pasado, pero no ha sido hasta el pasado 10 de abril cuando se ha estrenado en Italia, aunque sigue sin poder verse en España.

También está implicada en la producción del musical The Outsiders, junto a su hija Vivienne, quien trabaja como asistente de producción en el montaje de Broadway. Según diversas fuentes, esta colaboración se ha convertido en uno de los vínculos madre-hija más relevantes de su vida reciente, lo que refuerza su papel como madre y apoyo para su familia.

Además, Jolie ha colaborado con la marca de moda Chloé para lanzar una línea de ropa ética y sostenible, Atelier Jolie, con una visión inclusiva y colaborativa. “No es una marca para mí, es un espacio para otros”, dijo en una presentación pública.

Compromiso político y social continuado

Angelina nunca ha dejado de lado su labor humanitaria. Embajadora de buena voluntad de ACNUR durante más de una década, y luego enviada especial, ha visitado decenas de campos de refugiados. Tras dejar la organización en 2021 para "trabajar de forma diferente" y sobre cuestiones humanitarias más amplias, en los últimos años, ha centrado su activismo en la lucha contra la violencia sexual en conflictos armados y en la defensa de los derechos de mujeres refugiadas.

En 2022, presentó una demanda contra el FBI para que se hiciera pública la investigación sobre el presunto comportamiento abusivo de Brad Pitt durante un vuelo familiar. Esta decisión fue interpretada como un acto de empoderamiento y también como un intento de sentar precedentes para otras víctimas que no pueden acceder a ese nivel de justicia.

Angelina Jolie: 50 años de legado, calma y autonomía

A sus 50 años, Angelina Jolie ya no es la femme fatale de Gia, ni la Lara Croft que desafiaba los límites físicos del cine de acción. Su transformación no ha sido solo física, sino ideológica. Ha cambiado el ruido por el silencio medido, la sobreexposición por la selección. Es madre, productora, activista y empresaria. Pero sobre todo, es una mujer que “ya no vive para gustar, sino para ser útil y estar en paz”.

Su 50 cumpleaños no será celebrado en una fiesta multitudinaria, ni sobre la alfombra roja o con entrevista en horario de máxima audiencia. Pero su legado, construido a base de decisiones valientes, de pausas, de cuidados tanto propios, como ajenos, se hace más evidente que nunca. A los 50, Angelina Jolie no necesita demostrar nada. Porque en realidad, nunca dejó de estar en el centro. Solo decidió qué tipo de foco quería encender.