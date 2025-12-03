George Clooney revela por qué odiaba a Brad Pitt en los años 90: “Estaba enfadado con él”

El actor ha revelado una anécdota que se produjo hace 30 años, cuando ambos eran todavía desconocidos y muy jóvenes

Los actores George Clooney y Brad Pitt, comparten una excelente relación tanto dentro como fuera de los sets de rodaje. Además de una extensa filmografía juntos, que cuenta con la trilogía 'Ocean's', 'Quemar después de leer' y 'Wolfs', los dos actores estadounidenses albergan una gran amistad, aunque no obstante, esto no siempre fue así.

En una reciente entrevista a 'The Sunday Times', George Clooney ha revelado una anécdota curiosa y por la que llegó a odiar a Brad Pitt durante el comienzo de sus carreras, cuando ambos intérpretes trataban de hacer despegar su fama. "¿Quería ser famoso? 100%", ha confesado si tapujos en 'The New York Times'.

Todo ocurrió en el casting de 'Thelma y Louise', cuando un Clooney y un Pitt jovencísimos coincidieron, sin conocerse todavía, en la prueba para el papel de J. D., el cowboy solitario al que las fugitivas protagonistas recogen haciendo autostop. "Llegué a la prueba final para un papel en 'Thelma y Louise'", relata George.

Tan solo quedaban cuatro candidatos finalistas seleccionados: Grant Show, Mark Ruffalo, George Clooney y Brad Pitt. Pero, a pesar de estar tan cerca de su ansiado papel, el actor de Kentucky fue rechazado. Fue tal el enfado que experimentó Clooney que se negó a ver la película: "No vi 'Thelma y Louise' durante años, me molestaba, ese papel catapultó su carrera cinematográfica", relata.

No obstante, con el paso de los años, su envidia fue amainando. George Clooney explica que ya le ha contado la anécdota a su amigo: "Me dio mucha rabia, pero, claro, cuando lo vi, pensé: bueno, tenía que ser ese tipo". En la promoción de 'Ocean’s Eleven', en una entrevista conjunta, Clooney no dudó en elogiar a su compañero Brad Pitt: "Hace películas que son difíciles de realizar y se arriesga, es difícil hacer eso, míralo en 'Snatch', está fantástico".