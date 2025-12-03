Redacción Uppers 03 DIC 2025 - 11:46h.

El creador de la saga de Alatriste repasó sus filias cinematográficas más intensas en el podcast 'The Wild Project'

Más allá del capitán Alatriste: las cinco películas y series que recomienda Pérez-Reverte

Compartir







Que Arturo Pérez-Reverte es un clásico es vox populi. Y también un gran cinéfilo que no duda en compartir sus gustos y recomendaciones en las redes sociales o en aquellos espacios en los que es invitado. Así, durante la promoción de su última novela, 'Misión en París', de la popular serie Alatriste, el académico de la Real Academia Española ha hablado de sus películas favoritas de todos los tiempos en una charla en el podcast 'The Wild Project'. Y, aunque la mayoría de sus imprescindibles no son nada impredecibles, también hay espacio para alguna sorpresa.

Estrellas del western

Por supuesto, su género favorito es el western. Y más concretamente el clásico, que es el que más abunda en su extensa videoteca formada por más de 5.000 películas en DVD. "Hay uno que tenéis que ver todos: 'Río Bravo", advertía. La cinta de Howard Hawks contiene todos los elementos claves del género y en su combinación más perfecta: “La chica, el sheriff, el salón, el borracho, el pistolero joven, los malos, es perfecta. Si hay una película que me tuviera que llegar a la tumba, sería esta".

Su otra gran película de vaqueros sería 'El hombre que mató a Liberty Valance', de John Ford, aunque no se olvida de otras colaboraciones entre el mítico director y John Wayne como 'Centauros del desierto', El hombre tranquilo' o la trilogía de la caballería. "Esas películas que te estoy diciendo, es que es el cine”, subrayaba. También Clint Eastwood, aunque no precisamente sus incursiones en el spaguetti western junto a Sergio Leone, pero sí el de 'Sin perdón'. Esa sí "está a la altura" de Ford o Hawks.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El club de las cinco

Pero saliendo del western, Pérez-Reverte también tiene otras obsesiones. Por ejemplo, Humphrey Bogart, y su sempiterno personaje de "héroe cansado", muy afín a muchos de los que él mismo ha creado para sus novelas. Aunque curiosamente no elige ni 'Casablanca' ni 'El halcón maltés' ni 'El sueño eterno' como la favorita de las suyas, sino 'Tener y no tener' (1944), con Lauren Bacall y bajo la dirección de Hawks.

El escritor continúa con otro clásico del cine negro, ‘La jungla de asfalto’ (1950), de John Huston, y sorprende con ‘La venganza de Ulzana’ (1972), dirigida por Robert Aldrich y protagonizada por Burt Lancaster, la cual define como una película “extraordinaria y poco conocida”. Pasando al thriller, el escritor sorprende al elegir una cinta de ciencia ficción, aunque en realidad no se desmarca de lo códigos que tanto le gustan: 'Blade Runner' (1982). "Es una película fundamental", reconocía, aunque también aprovechaba para recordar otra película de Ridley Scott, 'Los duelistas'.

La última película que recomienda Pérez-Reverte, y la que más puede sorprender, es 'Los amos de la noche (The Warriors)' (1979), una película sobre bandas callejeras dirigida por Walter Hill que para él se puede leer como una tragedia clásica, ya que es un film “basado en la literatura clásica” y, más concretamente, de la Anábasis de Jenofonte, obra en la que diez mil mercenarios griegos regresando a casa tras la muerte de su rey.