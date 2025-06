Redacción Uppers 05 JUN 2025 - 14:58h.

La presentadora de televisión se sincera sobre su vida íntima: "Hacía mucho tiempo que no sentía algo así"

Paula Vázquez revela cómo se dio cuenta de que tenía TDAH: "Pensaba que era mi personalidad y es un patrón"

Paula Vázquez está en su mejor momento a los 50 años. Después de superar una depresión a la que le condujo una serie de reveses, la presentadora ha alcanzado un equilibrio personal que le ha permitido dejar atrás antiguos miedos y tabúes. Ella, que siempre ha sido muy reservada sobre su vida íntima, ya no evita hablar de sus sentimientos, tal y como ha dejado claro en la alfombra roja de los premios de la Academia de la Música de España.

"Estoy viviendo un momento personal muy bonito. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Estoy ilusionada", se sinceraba la presentadora, sin referirse explícitamente a su actual pareja, Ignacio Sagnier, director de relaciones públicas de Dorna Sports S.L., la empresa organizadora del Mundial de MotoGP.

Cada vez más sociable

"En realidad me da vértigo, porque no estoy acostumbrada a que se hable de mi vida privada. Siempre lo he llevado como de una manera... Antes me daba más vértigo. Ahora ya está, soy una señora de 50 que es feliz. No me voy a esconder", zanjaba la comunicadora, saltándose su habitual hermetismo en los asuntos del corazón.

Este buen momento sentimental también tiene su reflejo en más aspectos: "Como ahora me siento bien, acepto más cosas. Durante estos años atrás, había muchas cosas a las que decía que no, porque no estaba yo bien y prefería estar tranquila y sola. Y ahora cuanta más gente mejor. No sé qué me está pasando, será la medicación del TDAH, que me está haciendo sociable de repente".

Diagnóstico de TDAH en la edad adulta

Precisamente al trastorno por déficit de atención e hiperactividad que le diagnosticaron en la edad adulta se refería en una entrevista reciente en la Cadena Ser. "Nunca había vivido la actividad que estoy teniendo ahora sin pequeños micro infartos, ataques de ansiedad, sudores nocturnos y cosas de ese tipo, y yo creo que es porque me he empezado a medicar porque me diagnosticaron TDAH hace tres meses (...) yo pensaba que era mi personalidad y es un patrón", contaba.

Lo cierto es que ahora está más segura de sí misma, más asentada. "Yo tengo más confianza en mi misma que cuando tenía 25. No es que esté mejor, pero me siento mejor. Con menos miedos e inseguridad", confesaba. Sin embargo, la presentadora no quiso dar más detalles sobre su nueva pareja, que estaba a su lado en la gala en un discreto segundo plano y de quien solo dijo que le gusta mucho la música.

A pesar del buen momento que atraviesa, de momento no está entre sus planes formalizar la relación. "Nunca he pasado por el altar y ahora que no está mi padre nunca sería lo mismo, falleció hace dos años", admitía. Sagnier también es periodista y antes de trabajar como directivo en Dorna escribió durante una década para el periódico Sport. Nunca ha estado casado y tampoco tiene hijos, aunque sí mantenía una relación con otra mujer hasta finales del pasado 2024. La pareja ya ha sido vista junta en eventos como el Mutua Madrid Open de tenis o en conciertos de Ana Belén y Estopa.