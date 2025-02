"Viendo vídeos en TikTok, me sentí muy identificada", cuenta sobre un trastorno que a veces se diagnostica en la adultez

La presentadora de televisión ha revelado que se encuentra mucho mejor gracias a la medicación

Cómo identificar de adulto si padeces TDAH

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos neuroconductuales más comunes en la niñez -en España afecta al 5% de la población infantil-, pero muchas veces no llega a diagnosticarse en esta etapa, sino que es en la edad adulta cuando se consigue reconocer. Es lo que le ha ocurrido a Paula Vázquez, tal y como ha contado en una entrevista en la Cadena Ser.

La popular presentadora de televisión admitía sentirse "sospechosamente" mejor que nunca a los 50 años, y lo relacionaba con su reciente diagnóstico de TDAH. "Digo sospechosamente porque nunca había vivido la actividad que estoy teniendo ahora sin pequeños micro infartos, ataques de ansiedad, sudores nocturnos y cosas de ese tipo, y yo creo que es porque me he empezado a medicar porque me diagnosticaron TDAH hace tres meses”, contaba.

Demasiadas casualidades

Lo curioso es que se dio cuenta de que podía sufrir este trastorno viendo algunos vídeos de TikTok que describían esta condición y atando cabos. De vez en cuando las redes sociales también pueden mejorar tu vida. "Viendo vídeos en TikTok, me sentí muy identificada. Seguí viendo vídeos, me hice una carpeta, me empecé a guardar cosas y dije: 'Ojo, que ya son demasiadas casualidades todo lo que hago'. Esto es un patrón, yo pensaba que era mi personalidad y es un patrón", ha revelado la presentadora.

Así se lo corroboró su doctora, con la que también estuvo informándose sobre la medicación viendo que era una molécula que no creaba adicción como si podían hacerlo otras pastillas que se utilizan habitualmente en psiquiatría. De momento el tratamiento le está sentando muy bien. "No es como cuando tuve la depresión que con los antidepresivos vives como un poquito debajo del agua", ha indicado. "Ahora, soy capaz de acordarme de tirar la basura, incluso cuando me voy de viaje", ha bromeado.

Un trastorno no siempre reconocido

El TDAH es un trastorno mental que conlleva problemas persistentes como el comportamiento impulsivo, la dificultad para atender, cambios de humor frecuentes o la hiperactividad. Todos ellos combinados terminan afectando a aspectos clave de la vida diaria como la organización, la concentración y la gestión del tiempo.

Aunque se conoce desde 1968, la OMS no lo reconoció como trastorno psiquiátrico hasta 1992, por lo que actualmente muchas personas mayores de 45 lo han sufrido y lo sufren sin que nadie les informara de qué les pasaba. Según el psicólogo Rafael Guerrero, aunque “existe una corriente negacionista", el TDAH “no desaparece nunca pero se pueden amortiguar los síntomas”.

Cómo identificarlo

Padecer alguno de los síntomas citados no conlleva un autodiagnóstico del déficit de atención e hiperactividad, pero sí es necesario acudir a un profesional como un neurólogo o psiquiatra que será quien lo determine mediante una evaluación psicológica de seis horas de duración a través de cuestionarios sobre la atención, inteligencia, impulsividad, hiperactividad, lectoescritura, funciones ejecutivas, memoria y emociones.