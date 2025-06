El cantante Billy Joel ha revelado que trató de suicidarse hasta en dos ocasiones por el error con la mujer de su amigo

El cantante y compositor Billy Joel ha hablado sobre un episodio de su vida hasta ahora desconocido por muchos de sus fans. En su nuevo documental, ‘Billy Joel: And So It Goes’, se ha abierto completamente y ha explicado lo que le sucedió en muchas etapas de su vida.

El estadounidense ha confesado que trató de suicidarse hasta en dos ocasiones tras pasar por una muy mala etapa cuando se enamoró de la esposa de su amigo Jon Small. En ese momento, eran a penas unos jóvenes. Con tan solo 20 años, Small, Billy y Elizabeth Weber, vivían los tres juntos, ya que el ganador del Grammy se fue a vivir con ellos.

Cuando todo se destapó, el cantante se sintió muy culpable, ya que pensaba que había roto un hogar, porque, el entonces matrimonio, tenía un hijo. De hecho, cuando su amigo Jon Small se enteró de la infidelidad de su mujer y la traición de uno de sus mejores amigos, la rabia y la decepción se apoderó de él y le dio un puñetazo en la nariz al protagonista del documental, según cuenta ‘Page Six’.

Su amigo le salvó la vida por segunda vez

Esto, hizo que tuviese que vivir en la calle porque su amigo le echó de casa y no tenía donde vivir, por lo que las lavanderías se convirtieron en su nueva habitación durante mucho tiempo. Dormir en la calle, pasar tanto tiempo solo y no tener un futuro al que aferrarse, hizo que se planteara quitarse la vida hasta en varias ocasiones: “Estaba deprimido, hasta el punto de ser casi psicótico. Pensé ‘esto es todo, ya no quiero vivir más’”.

Así lo hizo. Cuenta que no lo dudó y que cuando su hermana le dio unas pastillas para poder dormir, decidió tomárselas todas seguidas. Su hermana, entre lagrimas contó que fue uno de los peores episodios de su vida: “Estuvo en coma durante días. Fui a verlo al hospital, estaba acostado allí, de blanco con una sábana. Pensaba que había muerto”.

La segunda vez que intentó hacerlo, fue el Jon Small, el amigo al que había traicionado con su mujer, quien le salvó la vida llevándole de regreso al hospital. “A pesar de que nuestra amistad se había roto, Jon me salvó la vida”. Un bonito acto que marcó el resto de su historia para siempre y que le ayudó a perdonarse a sí mismo por el error que cometió. Después de sus dos intentos de suicidio, decidió pedir ayuda y emplear todas esas emociones en la música.