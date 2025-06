Qué fue de Melissa Joan Hart, la actriz que se hizo famosa por interpretar a la bruja Sabrina

La actriz que encarnó a Sabrina tiene su propia productora con la que ha hecho series como “El pequeño Sheldon”

MadridQuien más y quien menos ha visto alguno de los capítulos de “Sabrina, cosas de brujas”, una serie divertida sobre la capacidad de una adolescente a acostumbrarse a su realidad como bruja. Se emitió en los años 90 en España y su protagonista era la actriz Melissa Joan Hart, que, junto a sus dos tías, experimentadas brujas, vivían situaciones de lo más divertidas. Pero el gran recurso cómico era, sin duda, Salem, su entrañable gato, que no era sino un brujo condenado a vivir como felino durante 100 años.

En 2023, tras 27 años del fin de la serie, el elenco se reunió nuevamente, un reencuentro que despertó la nostalgia de muchos. La serie empezó su emisión en 1996 y continuó hasta el año 2003, tras siete temporadas y un par de películas a modo de spin-off. Desde entonces sus actores han seguido actuando e incluso dando vida a personajes de dibujos animados.

La protagonista, Melissa Hart, supo aprovechar la fama de la serie para seguir trabajando como actriz. Una vez terminada la serie empezó a hacerse un hueco en el mundo del cine y la televisión. “Clarissa lo explica todo”, “Melissa & Joey”, “Drive Me Crazy”, “Holiday in Handcuffs” o “No Good Nick” han sido sus series más conocidas desde entonces. También ha trabajado en diversas películas para televisión, especialmente en el género navideño, como parte de su carrera reciente en plataformas de streaming.

Fundó su propia productora, Hartbreak Films, y se unió al movimiento #MeToo en apoyo a sus compañeras en la industria. Aunque nunca experimentó acoso gracias a la presencia de su madre en las reuniones de trabajo, Melissa se convirtió en una voz comprometida con la causa. Tras las cámaras, ha producido shows como“El joven Sheldon” o “Los Goldbergs”.

"Estoy orgullosa de decir que el año pasado dirigí más de lo que actué. Claro que habrá detractores que digan, '¡has desaparecido!' o '¡ya no trabajas!' Pero yo pienso: bueno, en realidad estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer y lo que siempre soñé hacer cuando tuviera más edad en esta industria", aseguró la actriz en una entrevista en la revista Glamour. En su canal de YouTube, What Women Binge, Melissa entrevista a celebridades y aborda temas de entretenimiento, derechos de las mujeres y otras cuestiones relevantes. Con más de 12.000 suscriptores y videos con millones de reproducciones, ha demostrado su habilidad para adaptarse a un nuevo medio y utilizar su experiencia para crear contenido significativo. Su último proyecto profesional es un reality “Destino Soñado” en Discovery Max junto a otros famosos.

Su vida privada

La actriz está casada desde 2003 con Mark Wilkerson, vocalista y guitarrista de la banda de rock Course of Nature. La pareja pasaba por el altar en Italia y los preparativos de la boda y la propia ceremonia fueron documentados en la serie “Tying the Knot”, un programa producido por Hartbreak Films. La pareja tiene tres hijos: Mason, Braydon y Tucker. Una familia presbiteriana que, según la propia actriz, van todos los domingos a misa y rezan todos los días antes de comer y de dormir.

El año pasado su hijo mayor se graduaba en el instituto y acudía al baile de fin de curso junto a una joven llamada Sabrina. “¡El baile de graduación de 2024 ya pasó! Mason y su hermosa novia Sabrina (sí, así se llama) pasaron una noche encantadora celebrando el fin de una era”, aseguraba la actriz y productora en sus redes sociales.

La actriz tiene tiempo suficiente para pasar grandes momentos en familia, con sus perros, hacer acciones benéficas e incluso practicar Crossfit.