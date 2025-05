Uma Thurman y el día en el que casi muere durante el rodaje de 'Kill Bill'

Uma Thurman había insistido en que no quería ser ella la que grabara la escena. La consideraba peligrosa (el terreno era inestable, no había suficiente sujeción en los asientos…) e insistía en que se encargara de ella un doble de acción. Pero Tarantino , que se rumoreaba había sido el causante del divorcio de la actriz con Ethan Hawke , se empeñó en que tenía que ser ella la que apareciese en el coche. De hecho, debía ir a cierta velocidad (65 kilómetros por hora) para que el pelo ondeara de cierta forma, para tener el plano perfecto. Al final, Thurman accedió y condujo el coche… pero con fatales consecuencias. Se salió de la carretera, estrellándose contra una palmera y perdiendo el conocimiento casi al momento.

"Sentí un dolor abrasador y pensé 'no voy a volver a caminar'", relató al ''New York Times'. "Cuando salí del hospital con un collarín, mis rodillas dañadas y una contusión, quise ver el coche. Estaba muy enfadada. Tuve una tremenda pelea con Quentin y le acusé de haber intentado matarme. Se enfadó mucho porque supongo que, comprensiblemente, él no sentía que hubiese intentado algo así". Pero el problema principal para descubrir lo que realmente había ocurrido, no fue Quentin Tarantino que, en una entrevista para Deadline, admitió que "es el mayor arrepentimiento de mi vida, haberla hecho hacer esa escena. Fue literalmente el día más feliz de mi año cuando Shannon encontró ese metraje y me lo envió, y supe que iba a poder mostrárselo a Uma".