Eva Santolaria, de protagonizar el romance más sonado de la época a un bajo perfil en las pantallas

MadridEl 25 de marzo de 1998 es una fecha señalada en el calendario de todos aquellos españoles que crecieron con la serie “Compañeros”. Una ficción que se desarrollaba en el Instituto Azcona y que tenía como protagonistas a Valle, Quimi, César, Arancha… Siete temporadas ininterrumpidas de historias que jamás se olvidarán ninguno de los actores del elenco. Han pasado ni más ni menos que 27 años y no solo para los espectadores, también para los actores de tan mítica serie.

Eva Santolaria daba vida a Valle, uno de los personajes más queridos por el público, todo un boom social que hizo que se convirtiera un todo un referente para miles de adolescentes del país. Tras terminar la serie que la llevó a la fama, fichó por ‘7 Vidas’, una ficción de Telecinco, pero tras cerrar esta etapa su posición mediática cambio totalmente. “No es que yo dijera: "Ahora voy a tener un perfil más bajo y trabajar menos durante unos años". Lo cierto es que tomé una serie de decisiones e igual se me fue un poco de las manos. Pensé que no pasaría nada, que con el éxito de ‘Compañeros’ y ‘7 vidas’ ya estaba establecida y podía permitirme cosas que, en realidad, no podía. Ahora, con la perspectiva del tiempo, te diría que igual me pasé. Ahí desaparecí", aseguraba la actriz en una entrevista a El Mundo.

Algunas decisiones que fue tomando la actriz a lo largo de su vida hicieron que se encontrara fuera del objetivo de los directores. El teatro, el cambio de ciudad, terminar la relación con su representante, su familia… fueron algunas de los motivos que llevaron a la actriz a alejarse de manera inconsciente de los focos. “Me apetecía mucho hacer teatro, luego dices que sí a unos proyectos y no a otros, y los que haces no funcionan y los otros sí lo hacen, estuve dos años sin representante, me fui a vivir a Barcelona, me quedé embarazada... una serie de cosas en una misma época que hacen que salgas, simplemente desapareces", aseguraba en 2023 en El Homiguero. "Es muy fácil que se olviden de ti, pero no significa que no estés trabajando. Igual estás haciendo una gira de teatro o siendo madre, pero siempre tiene que haber una persona que ante un guion se acuerde de ti, aunque sea para hacerte un casting", continuaba la actriz, que ha vuelto a la pantalla con varias series en los últimos años y sobre los teatros.

Pero no todo han sido planos delante de las cámaras, también ha dado forma guiones: "se me conoce por mi trabajo de actriz, pero de una forma o de otra a veces con mis parejas, con compañeros de trabajos, amigos, guionistas, he estado leyendo guiones, comentándoselos", aseguraba en ‘20 Minutos’.

El pasado 12 de marzo ponía punto final a su última obra de teatro “GRRL”, un montaje de reflexión sobre sobre las diferentes maneras que emplea el sistema para apoderarse de las narrativas de las mujeres. “Explora historias de mujeres juzgadas, menospreciadas y llevadas al límite. Trece relatos de resistencia que gritan un rotundo “hasta aquí””, aseguraba la actriz en sus rede sociales sobre la obra.

Tras las cámaras

Eva Santolaria, lleva años junto al director, guionista y productor de cine y televisión Pau Freixas, todo comenzó en el casting de la película ‘Cámara Oscura’, donde se hicieron amigos y una cosa llevó a la otra. La pareja tiene dos hijos, Teo nacido en 2010 y Mía en 2014. La actriz y su pareja mantienen su vida privada totalmente alejada de los medios y pocas son las apariciones de sus herederos en redes sociales.

"Es cierto que hubo periodos largos que los dediqué a la maternidad. Ten en cuenta que cuando eres actriz no sólo no trabajas cuando estás de baja dedicada a los niños, antes tampoco porque no puedes ocultar la barriga, ya son más difíciles ciertos trucos para hacerlo…" aseguraba la actriz a los medios sobre su maternidad.