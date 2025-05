El mítico actor de 'Los Serrano' ha participado en un evento contra el bullying y ha confesado que sufrió acoso cuando era adolescente

Elías ha dado varios consejos a todos aquellos jóvenes que estén pasando por lo mismo: "Debéis decir cómo os sentís"

El actor Víctor Elías ha compartido su experiencia como víctima de acoso escolar, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Bullying el 2 de mayo y en el marco de la iniciativa 'Educando contra el Bullying' de Fundación ColaCao. "He pasado miedo durante mucho tiempo. En algunos episodios de mi adolescencia me han pegado entre siete simplemente por salir en la tele. En esos momentos pasé mucho miedo y es un miedo que se queda instaurado, no te lo quitas", ha recordado el intérprete.

Así se ha sincerado el también músico en el testimonio que inicia la tercera temporada de 'Educando contra el bullying', la plataforma online de vídeos dirigida a familias con el objetivo de aportar claves y herramientas para ayudarlas a educar a sus hijos en la inteligencia emocional en valores como la autoconfianza, el empoderamiento y la prevención del acoso escolar.

En esta ocasión, junto a Víctor Elías, también participarán la actriz Silma López, la influencer Núria Casas y expertas psicólogas y pediatras como Lucia Galán (Lucía Mi Pediatra) o Patricia Ramírez . Estos, se suman a Lara Álvarez, Sara Carbonero, Cristina Castaño, Nacho Guerreros, Carme Chaparro, Álex Roca, Ana Milán, Almudena Cid, Vanesa Romero, Rafa Guerrero o Jero García, personalidades que también han compartido sus experiencias de acoso escolar y han ofrecido consejos para combatir el bullying.

"En el colegio me llamaban 'el germenoso"

"En el colegio, tenía el mote del 'germenoso', que no tenía nada ver, pero me llamaban así para que la gente no se acercase a mí", ha apuntado Víctor Elías. El actor cuenta su paso por la escuela de los seis a los diez años hasta que lo cambiaron de colegio porque, según ha asegurado, "no podía más".

Durante la etapa escolar, para el intérprete "no fue fácil" salir en la televisión ya que sus compañeros lo trataban diferente: "No ir al colegio y salir en la tele, no era lo típico de 'ah qué guay' y que gustase a mis compañeros. El hecho de ser diferente, el que hace otra cosa u otras actividades, falta al colegio, le cambian los exámenes... no es del todo agradable cuando tienes siete u ocho años".

"Hablar de lo que está ocurriendo es muy importante. Decir cómo nos sentimos hace que nos sintamos mejor"

Por ello, Elías ha resaltado la importancia de hablar de lo que le ocurre a los niños. "Hablar es muy importante. Decir cómo nos sentimos hace que nos sintamos mejor", ha defendido. También ha agradecido tener un entorno familiar donde se facilita la comunicación. "Pase de estar en un hogar un poco desestructurado a un sitio más organizado", ha comentado.

"Agradezco a mis tíos, que tuvieran una constante charla conmigo, no solo sobre mis sentimientos, sino también de las cosas buenas y malas que me pasaban. Cuando tienes quince años piensas que es un rollo, pero ahora razonándolos piensas que 'menos mal'. Esto de mayor te permite tomar tus propias decisiones", ha añadido.

Por último, aconseja a los niños y niñas mirarse interiormente para detectar qué les pasa. "Un consejo es hablar con nosotros mismos y preguntar como le preguntamos a nuestros padres y familiares: ¿qué tal estoy? Y así intentamos llevarnos mejor con nosotros mismos, mucho mejor de lo que nos llevaríamos con nuestro mejor amigo o amiga, ya que al final contigo mismo pasas infinitamente más horas", ha manifestado.

Por su parte, Javier Coromina, miembro del Patronato de la Fundación ColaCao, ha destacado que en España "casi dos estudiantes por aula son víctimas de acoso escolar". "Es importante que se hable de esta problemática y por ello desde la Fundación ColaCao promovemos proyectos e iniciativas para sensibilizar, investigar y educar entorno al acoso escolar, como Educando contra el Bullying. Debemos poner este problema en el centro: es cosa de todos", ha aseverado Coromina.

