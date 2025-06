A qué se dedica actualmente Sarah Michelle Gellar, la mítica Buffy Cazavampiros

La actriz sigue en activo y comparte vida y familia junto a su marido el actor Freddie Prinze Jr.

MadridEl 10 de marzo de 1997, se estrenaba la serie ‘Buffy cazavampiros’, una seria en la que Sarah Michelle Gellar daba vida a una adolescente que luchaba contra la oscuridad. Su papel era la de una estudiante normal de instituto por el día, que luchaba contra monstruos, vampiros y criaturas por la noche. Siete temporadas en la que los protagonistas se enfrentabas a retos de los más peculiares que también trataba temas cotidianos como la adolescencia, la violencia y las relaciones personales, todo ello con un toque mágico y fantástico.

Buffy era una heroína que rompía el molde y, cuando la serie terminó, la actriz supo aprovechar la fama para seguir en el candelero apareciendo en películas y series como 'Sé lo que hicisteis el último verano', 'Scream 2', 'Crueles intenciones', 'Simply Irresistible', 'Scooby-Doo', 'Scooby-Doo 2: Desatado', 'La maldición', 'La maldición 2', 'El regreso', 'Southland Tales', 'Cuatro vidas', 'Suburban Girl', 'Possession' o 'Veronika decide morir', y series como 'Crossbow', 'A Woman Named Jackie', 'Swans Crossing', 'All My Children', 'Angel', 'Sex and the City', 'Ringer', 'The Crazy Ones', 'Cruel Intentions' o 'Dexter: Original Sin', además de prestar su voz a producciones animadas como 'Pequeños guerreros', 'TMNT', 'King of the Hill', 'Los Simpson', 'Robot Chicken', 'American Dad', 'Star Wars Rebels' o 'Masters of the Universe: Revelation'. También es productora y ha aparecido en videoclips de música y en el videojuego Call of Duty: Black Ops.

Después de aparecer en Revancha ya, uno de los fenómenos de Netflix hace un par de años, fichó por Wolf Pack, una serie de Paramount+ estrenada en 2023.

La actriz también ha hecho sus pinitos como empresaria, además de participar en varias organizaciones benéficas para causas como la lucha contra el cáncer de mama, la pobreza mundial, ayuda a las personas que padecen SIDA y la fundación Make-A-Wish. De manera activa también cofundó Foodstirs, una cadena de comida orgánica que vende a través de comercio electrónico. Lleva en activo desde 2015 y sigue acumulando muy buenas cifras y acuerdos interesantes.Gellar se encuentra muy cómoda en el terreno gastronómico y familiar. Por eso, en 2017 publicó el libro Stirring up Fun with Food, que recoge ideas originales y creativas para cocinar.

Tiempo con su familia

Michelle Gellar lleva casada 24 asó con Freddie Prinze Jr., con quien tuvo la suerte de coincidir en un rodaje. Fue en el año 2000 cuando dieron un paso más en su relación. “Fuimos amigos durante mucho tiempo y compartimos muchas cenas, y una noche teníamos una planeada con una tercera persona y esta al final no pudo venir”, relató Gellar a People en 2020. “Al principio éramos dos amigos que se ponían al día, pero tuvimos una larga cena, un largo trayecto en coche y las cosas simplemente ocurrieron”. Un año después, cuando ella tenía 24 y él 25, se comprometieron y en 2002 se casaron en México, en el mismo año en el que se estrenaba la segunda película en la que coincidieron, Scooby-Doo.

En 2009 dieron la bienvenida a su primera hija, Charlotte Grace Prinze. En 2012 llegó su hermano, Rocky James Prinze, y en esos años Gellar priorizó criar a sus hijos e hizo parones en su ritmo de trabajo que se prolongaron hasta dos años. "Necesito estar aquí para estos primeros años formativos de la vida de mis hijos. Necesitaba ese descanso para ser la madre que quería ser", declaró Gellar en una entrevista con People. Ahora que sus hijos son mayores, la actriz reconoce que echa en falta algo de movimiento en su carrera. "Empecé a echarlo mucho de menos, pero también se trata de encontrar la oportunidad adecuada, algo que te hable y que también hable a la audiencia", aseguraba.

Una vida marcada por la escoliosis

Sarah Michelle Gellar ha estado marcada por un problema de salud, sufre escoliosis desde pequeña, lo que le genera fuertes dolores que se han ido agravando con los años. "Me la descubrieron en la adolescencia, pero segura ya la tenía y empeoró con el uso de la mochila", comentó en una de sus entrevistas, según aseguran desde Infobae, precisamente por eso no se olvida de su rutina deportiva diaria.

Una situación que en más de una oportunidad la obligó a poner en pausa todos sus proyectos. En todos sus papeles pide no hacer ciertas escenas que le demanden movimientos fuertes, en el caso que no lo acepten, directamente no acepta el trabajo.