Así es Brooke, la hija de Hulk Hogan: estrella de reality y empresaria

Los hijos de Hulk Hogan no están exentos de polémica. Nick ha tenido varios problemas legales relacionados con la conducción. Por su parte, Brooke aseguraba hace un par de años que no mantenía ningún tipo de relación con su padre en un comunicado en redes sociales.

"Como muchos de ustedes saben, valoro mi privacidad, pero desafortunadamente, muchos medios de comunicación están haciendo suposiciones sobre por qué no asistí a la tercera boda de mi padre", escribió Brooke en Instagram. "En lugar de dejarlo en manos de especulaciones, decidí que era mejor cerrarlo todo aquí. Como todos experimentamos esto en nuestras propias familias, la dinámica de una unidad familiar cambia continuamente a lo largo de los años", continuó. "Dicho esto, mi familia ha experimentado MUCHOS cambios. Con todo esto sucediendo ante el ojo público, he tenido que aprender cómo navegar mejor esos cambios a medida que se presentan, lo cual ha sido difícil por decir lo menos. Para mi propio viaje hacia la curación y la felicidad, he elegido crear cierta distancia entre mi familia y yo, y me estoy centrando en personas y cosas que sanan mi corazón y se alinean con mis creencias, objetivos y valores personales".