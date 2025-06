Michael Douglas: "Mi padre me dijo que de haber sabido que tendría tanto éxito, habría sido más amable conmigo"

Redacción Uppers 12 JUN 2025 - 11:41h.

El veterano actor de 80 años rememora su relación con Kirk Douglas y reflexiona sobre lo que significa crecer bajo el peso de una leyenda de Hollywood

A su paso esta semana por el Festival de Cine de Taormina (Italia) Michael Douglas se ha metido generosamente en todo tipo de charcos y ha opinado sobre gran variedad de asuntos, desde la política migratoria de la actual administración estadounidense al auge de la inteligencia artificial, pasando por su propio legado. Pero lo más interesante es que el veterano actor de 80 años ha abierto una ventana a rincones poco explorados de su vida íntima, como el vínculo con su progenitor, el mítico Kirk Douglas.

La relación entre padre e hijo siempre fue compleja, y estuvo marcada por la exigencia de uno y la admiración del otro. "¿Qué me dijo mi padre cuando gané mi primer Oscar como actor? Que de haber sabido que tendría tanto éxito, habría sido más amable conmigo", cuenta el ganador de dos premios de la Academia, según recoge 'Vanity Fair Italia'.

En realidad, el punto de inflexión en su propia carrera cinematográfica, y que le proporcionaría su primera estatuilla como productor por 'Alguien voló sobre el nido del cuco', tiene mucho que ver con una decisión que tomó su padre. "Tengo que agradecérselo a mi padre Kirk, porque nunca pensé en producir. Cuando vi que la vendía porque no podía hacerla, leí el guión y me dije: ‘Intentemos hacerla’. Aquello cambió mi carrera por completo. Me llevó por un camino completamente distinto".

El protagonista de 'Wall Street' reconoce que crecer bajo el peso de una leyenda de Hollywood no es garantía de éxito, más bien al contrario, te obliga a construirte un camino propio para demostrar tu valía: "Soy hijo del arte. Mi padre era un actor extraordinario. Me parece ridículo que ahora se hable de nepo babies. Todo el mundo quiere que sus hijos sigan sus pasos. No entiendo por qué esto se considera un problema para los actores. La verdad es que, si eres de segunda generación, estás centrado en construir tu propia identidad. La gente piensa en ti como el 'hijo de', pero tu padre no puede actuar por ti. Tienes que hacerlo tú".

Cumplir años en Hollywood

Otra cuestión peliaguda en Hollywood es el paso de los años y cómo afecta envejercer a sus estrellas, especialmente a las femeninas. "Probablemente no suponga tanto problema para un hombre como para una mujer. Al mismo tiempo, no obstante, cuando miro a mis hijos pequeños, veo que mi hija tiene 22 años y quiere ser actriz. Mi hijo tiene 24 y quiere ser actor. En estos momentos, mi hija está recibiendo más atención, así que las chicas reciben atención antes que ellos. Pero los chicos acaban triunfando un poco más tarde", reflexionaba.

Su golpe de suerte

Preguntado por cuál ha sido su mayor golpe de fortuna a lo largo de los años, Douglas no dudó ni un instante: "Haberme casado con mi mujer Catherine (Zeta Jones). Recuerdo que leí en una revista que estaba rodando una película con Sean Connery. El artículo decía: 'Vaya, le gustan los hombres mayores'. Y yo me dije: ‘¿En serio? ¿Le gustan los hombres mayores? Tomo nota’. Fue una gran suerte".

Y. ciertamente, la historia de amor de Douglas y Zeta-Jones se ha convertido en un ejemplo admirable. Se conocieron a finales de los 90, se casaron en el año 2000 y desde entonces se han mostrado como un equipo sólido capaz de superar todo tipo de obstáculos, desde el cáncer de él al trastorno bipolar de ella, pasando por una breve separación en 2013.

Su mujer, sus hijos en común, Dylan y Carys, y su primogénito Cameron, son para Douglas un faro en medio de la oscuridad del mundo contemporáneo: "Cuando pienso en mi vida, yo nací en 1944, pero creo que esta es la peor época que recuerdo. No nací durante la Segunda Guerra Mundial, sino justo al final. Sin embargo, en mi vida esta es sin duda la época más oscura. Hay demasiados conflictos en el mundo".