'Desastres fabulosos' es el sencillo que el cantante uruguayo Jorge Drexler acaba de lanzar en mayo pasado

"En Berlín, en casa": la emoción de Jorge Drexler al tocar en la ciudad de la que tuvo que huir su padre

Hace poco más de un mes Jorge Drexler presentó su último trabajo, el sencillo Desastres fabulosos de Conociendo Rusia. Con su álbum anterior Tinta y Tiempo (2022) ha recorrido medio mundo de concierto en concierto. Lo cierto es que sus canciones dan paz y también transmiten vida, unos términos que necesitamos que vuelvan a correr por las venas de esta tierra tan caótica. Puede que la clave del éxito de Jorge Drexler sea esa profesión que decidió estudiar de joven con la que incluso estaba resolviendo su futuro antes de convertirse en músico profesional. En Informativos Telecinco hemos querido poner en valor su trabajo como médico que pocos recuerdan.

Jorge Drexler es uruguayo. Nació en Montevideo un 21 de septiembre de 1964. Sus padres estudiaron medicina y se especializaron en otorrinolaringología. Desde bien pequeño creció rodeado por la profesión pero también de familiares que adoraban la música y se dedicaban a ella. Durante una entrevista con la prensa el compositor explicó que “mi acento, mi manera de tocar la guitarra, de escribir canciones o de entender la música, están determinadas muchísimo por el entorno en el que me crie”.

Siguiendo la estela de sus progenitores también se matriculó en Medicina, aunque dos años antes viajó a Israel donde tomó contacto con otro mundo muy distinto al suyo. Empezó la carrera en 1983 justo a la vez que la apertura política de su país. Tras terminar la especialidad y convertirse igualmente en otorrinolaringólogo montó su propia clínica y, tal como él mismo contó en una entrevista con una cabecera española en 2022, le iba muy bien y vivía una vida muy holgada.

Su profesión de médico le pagó sus primeros discos

Dice Jorge Drexler, cuyo nombre real el Jorge Abner Drexler Prada, que sus dos primeros discos se los pagó gracias a su trabajo como médico. En 1995 decidió cambiar radicalmente su objetivo de vida y se marchó a vivir a Madrid para dedicarse de lleno a la música. En Uruguay contaba incluso con su propio centro médico, sin embargo, prescindió de todas sus comodidades para “compartir piso con siete uruguayos e irme a tocar a Murcia, a Alicante y pasar por Albacete en mi Renault Clio de cuarta mano”.

Ganarse la vida dedicándose exclusivamente a la música le costó. Drexler asegura que de su primer álbum, que grabó en un casete, solo consiguió vender 33 copias y 31 de ellas las compraron sus conocidos. Así aseguró en esa misma entrevista que “mis primeros diez años de carrera, hasta 2005, realmente, fueron un fracaso rotundo”.

En ese año se separó de Ana Laan, con quien había tenido a su primer hijo Pablo, pero también ganó el Óscar a la Mejor canción original por Al otro lado del río, el tema principal de la película Diarios de motocicleta; un reconocimiento internacional que por fin le permitió consolidarse en el sector.

Después, ya en Madrid, cuando su carrera musical empezó a despuntar conoció a la actriz y cantante Leonor Watling. Con ella se casó en 2008, al año siguiente nació su hijo Luca y en 2011 llegó al mundo Leah. De la vida privada del matrimonio se conoce poco pero sus facetas artísticas siguen formando parte de la actualidad. Precisamente, en febrero pasado Leonor Watling presentó los Premios Goya 2025 junto a Maribel Verdú sentando un precedente ya que era la primera vez que dos actrices acataban ese papel en toda la historia de los galardones.

El currículum musical de Drexler

En el currículo musical de Jorge Drexler constan 14 discos de estudio, 16 Grammys Latinos, un Goya, tres Premios Graffiti o el citado Oscar, entre muchos otros. Drexler cuenta que siempre quiso formar parte del mundo de los músicos uruguayos y con sus letras trasmitir todo aquello que “sentía que tenía que decir” además de “expresar su visión” y la “manera de vivir la realidad que rodeaba a mi generación en ese momento”. Verdaderamente destacan sus letras poéticas y su habilidad para fusionar géneros musicales. Los expertos aseguran que tiene una “destreza personal para expresar las emociones de las personas” y una “voluntad férrea de tender puentes entre las diferentes culturas”. También es un buen orador y ofrece conferencias en las que invita a la audiencia a reflexionar sobre la conexión entre culturas a través del arte o de la poesía.

La medicina le han influido en su profesión actual como músico. El cantante asegura en esa entrevista de 2022 que “las canciones las hago como un antídoto. Toda mi carrera me negué a aceptar el facilismo de que antes curaba como médico y que ahora lo hago con canciones”. Sin embargo, reconoce que lo cierto “es que necesito que algo me haga bien, que algo me cure o me ayude a sobrellevar esto”. Al trabajar como médico ha estado en contacto con la muerte lo que pone en evidencia “que nuestro paso por el planeta es efímero. ¿Qué vas a hacer con él?”, pregunta Jorge Drexler.

El 15 de julio próximo, Jorge Drexler ofrecerá un concierto con Natalia LaFourcade en el Montreux Jazz-Casino, de la localidad suiza de Montreux.