Marina Lacerda, víctima del 'caso Epstein', ha relatado a 'Informativos Telecinco' las terribles agresiones sexuales que sufrió

Bill Clinton, protagonista principal de los archivos desclasificados de Epstein

Compartir







Este fin de semana se han desclasificado documentos del 'caso Epstein', pero todavía faltan muchos. Las víctimas piden tener acceso a toda la información. Hoy, en 'Informativos Telecinco' hemos podido hablar con una de ellas. La conocida como testigo 'número uno', ella fue clave en la investigación del FBI.

Marina Lacerda, considerada la víctima menor número uno en la investigación contra Jeffrey Epstein, ha hablado con 'Informativos Telecinco' sobre los abusos sexuales que sufrió cuando era tan solo una adolescente. De origen brasileño, tenía solo 14 años cuando conoció al empresario estadounidense en su mansión de Manhattan.

PUEDE INTERESARTE La Administración Trump publica parte de los archivos Epstein

¿Cómo conoció a Jeffrey Epstein?

Su testimonio en 2019 fue clave para procesar y encarcelar a Epstein. En declaraciones al informativo presentado por María Casado ha contado cómo le conoció en su mansión de Manhattan y cómo él le pedía que le trajera a otras menores de edad como ella. Al cumplir 17 años, Epstein le dijo que era demasiado "vieja" para él.

Según el testimonio de Marina Lacerda, él buscaba chicas menores para que le hicieran masajes a cambio de 300 euros. En su primer encuentro intentó abusar de ella. Pero Marina, inmigrante brasileña, necesitaba dinero y volvió a la casa. Los abusos sexuales duraron tres años. Abusos que Marina recuerda con dolor: "Fue muy agresivo, yo tenía mucho miedo".

PUEDE INTERESARTE Nuevas imágenes de Jeffrey Epstein junto a Bill Gates y el filósofo Noam Chomsky

Epstein estuvo abusando de ella durante tres años en los que Marina Lacerda era tratada como "una muñeca": "Me pegaba". Cuando cumplió los 17, el depredador sexual le dijo que ya no quería estar con ella porque era "demasiado vieja para él".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Marina Lacerda, convencida de que Trump y Clinton conocían esta trata de menores

Tras años de investigación y de silencio, varias víctimas han roto el silencio. Marina hoy lo hace en 'Informativos Telecinco'. En 2019, el FBI se puso en contacto con ella. Su testimonio fue decisivo para poder acusar a Epstein y llevarle a prisión provisional, donde se suicidó.

Ahora Marina lucha para que toda la trama caiga y está convencida de que Trump, Clinton y muchos otros famosos conocían la red de trata de menores organizada por Epstein y sólo pide justicia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, Marina Lacerda denuncia que los "poderosos" intentan bloquear la investigación. Como el resto de las víctimas, pide que se sepa todo para que una red criminal así no vuelva a abusar de menores.

En la investigación, Marina figura como la víctima menor número uno. Asegura que muchas otras mujeres sufrieron abusos, pero no se atreven a denunciar. Según esta mujer, hay otras víctimas que son "brasileñas, dominicanas, colombianas y no quieren hablar".