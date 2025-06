Redacción Uppers 17 JUN 2025 - 14:02h.

La cantante y actriz hace recuento en una entrevista en 'The New Yorker' de algunos de los hombres que han marcado su vida

Elvis, Ryan O'Neal o Don Johnson: los amores de Barbra Streisand hasta llegar a James Brolin

Compartir







La legendaria Barbra Streisand está a punto de publicar 'The Secret of Life: Partners, volumen 2', un nuevo álbum de duetos con artistas de la talla de Paul McCartney, Sting, Bob Dylan, Mariah Carey o Ariana Grande, coincidiendo con su 83 cumpleaños, y lo ha celebrado con una entrevista en 'The New Yorker' en la que se explaya en recuerdos y anécdotas sobre su vida, algunas muy atrevidas sobre sus amantes.

La más llamativa, por hilarante, tiene que ver con su relación con Warren Beatty, el playboy de Hollywood por antonomasia. En su libro de memorias 'My Name is Barbra', publicado en 2023, la actriz y cantante recordaba lo mucho que le impactó cuando conoció al protagonista de 'Esplendor en la hierba'. Él tenía 21 años y ella 16. "Era alto, con aspecto de estrella de cine, y las mujeres ya se rendían a sus pies", escribía.

"Hay ciertas cosas que bloqueo"

Sin embargo, Streisand es ahora incapaz de recordar si hubo sexo entre ellos. "Sé que dormí en la cama con él, pero no recuerdo si realmente tuvimos penetración. Lo juro por Dios, no puedo. Hay ciertas cosas que bloqueo", confiesa la artista ante la estupefacción del entrevistador, David Remnick, que sugiere que Beatty, que ahora tiene 88 años, lo recordaría "de una forma u otra".

"Todos los años, para mi cumpleaños, me llama y charlamos de maravilla sobre nuestras vidas, nuestros hijos y demás. Así que seguimos siendo amigos", aclara la protagonista de 'Yentl', que está felizmente casada desde 1988 con el también actor James Brolin.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Woman not in love

Otra de las historias que se rememoran en la entrevista es la de su relación con Marlon Brando, a quien dedicaba un capítulo entero de su autobiografía. Concretamente recordaba que verle por primera vez en el cine fue una epifanía. “Lo vi en pantalla y me enamoré. Pensé: Dios mío, ¿quién es esta criatura? ¡Qué cara! Esos ojos... Esos labios... ¡Esos dientes! ¡Quería estar en el cine sólo para besar a Marlon Brando!”, escribía.

Cuando finalmente tuvo la oportunidad de conocerle la química surgió entre ellos, aunque la cosa no pasó a mayores... porque ella no quiso. En cierto momento, después de tres horas de conversación intensa, el protagonista de 'Un tranvía llamado deseo' le dijo directamente: 'Me gustaría follarte', una propuesta que la desencajó. “Eso suena horrible’, le contesté. Después de pensarlo un momento, él dijo: ‘Está bien. Entonces me gustaría ir a un museo contigo’. ‘Eso es muy romántico. Eso me gustaría’”, contaba ella. Aquel diálogo marcó los límites del vínculo entre ambos, que se prolongó hasta que él murió en 2004.

Lay Lady Lay

Otro artista legendario que se menciona en la entrevista con 'The New Yorker' es Bob Dylan, quien ha reconocido que escribió su clásico 'Lay Lady Lay' con ella en mente, a pesar de no conocerse. De hecho, aunque ambos frecuentaban de jóvenes el Greenwich Village neoyorquino no llegaron a coincidir en ningún sitio.

Dylan aparece ahora en su disco de duetos y la protagonista de 'Funny Girl' no tiene más que palabras amables para el bardo de Minnesotta: "Es muy tímido, como yo. Pero fue maravilloso trabajar con él. Me dijeron que no quería que le diera ninguna instrucción. Pero luego se mostró muy flexible, muy abierto a mis sugerencias. Todo lo que había oído sobre él se fue al traste. Estuvo de pie tres horas conmigo".