Inés Gutiérrez 22 JUN 2025 - 06:30h.

La primera novela de la saga de El Capitán Alatriste está firmada por Arturo y Carlota Pérez-Reverte

Vuelve Alatriste 14 años después: así explica Pérez-Reverte estas tres décadas de saga

Compartir







MadridEs su faceta como escritor y periodista la que ha consagrado a Arturo Pérez-Reverte como profesional, pero es su lado más batallador el que ha hecho que aumenten sus seguidores, sobre todo en redes sociales. El autor no se calla nada, ni sus opiniones sobre la evolución del lenguaje, ni sus ideas sobre la sociedad, incluso cuando puedan considerarse controvertidas. Es menos conocida su faceta más familiar.

Además de todo lo que se conoce sobre él, Arturo Pérez-Reverte también es padre. Carlota llegó a su vida fruto de su matrimonio con Blanca, a quien conoció durante su etapa universitaria. En su vida personal, la discreción ha sido la norma y Pérez Reverte ha optado por dejar que sea su faceta más profesional la que se convierta en su carta de presentación, mientras que su vida personal es solo suya.

Carlota es importante en la vida de Pérez-Reverte, pero también lo ha sido en su obra, junto a ella creó uno de sus personajes más emblemáticos, el capitán Alatriste.

Carlota Pérez-Reverte, así es la vida de la hija del escritor

No es demasiado habitual que Arturo Pérez-reverte baje la guardia y muestra su lado más familiar. Curtido en mil batallas, lleva su profesión por bandera, aunque en algunas ocasiones ambas se solapan, como al firmar junto a su hija la primera novela de la saga del Capitán Alatriste. Se publicó en el año 1996 y la joven tenía 13 años, pero juntos, padre e hija, crearon este personaje que marcaría la vida del escritor y de tantos lectores.

Carlota nacía en 1983 en Madrid, un hecho curioso si tenemos en cuenta la gran conexión que siente con el mar y cómo este ha pasado a formar parte de su vida de una manera profunda. Las raíces de su padre, nacido en Cartagena, parece que pudieron más, de hecho es esta ciudad murciana donde Carlota vive y trabaja. Se licenció en Historia y trabaja como arqueóloga subacuática.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esta es una pasión que ya comenzó a sentir desde pequeña, algo de lo que ella misma habló durante una entrevista a ABC concedida hace tiempo, en 2017. “De niña, ya jugaba a excavar en el jardín y hacer agujeritos a la búsqueda de cosas. Después comprobé que bucear es una de las experiencias más maravillosas que existen, además, en mi familia, el mar ha sido un elemento muy presente. Así, los dos aspectos se unieron y tuve muy claro a lo que quería dedicarme”.

“Desde siempre, me ha gustado mucho escribir y recuerdo como un momento mágico y precioso la colaboración con mi padre en la primera entrega de la serie de Alatriste. Me encargaba de rastrear documentación, encontré un montón de mapas, y también mi padre me contaba lo que iba a pasar en el siguiente capítulo y yo escribía a mano en un cuaderno que él todavía conserva”, continuaba hablando Carlota sobre la pasión que comparte con su padre, que es la escritura.

La entrevista fue concedida con motivo del estreno en el Teatro Bellas Artes de Madrid de su obra teatral Perdona si te mato, amor.