Así es hoy la vida de José Luis Perales: el cantautor que decidió retirarse en silencio

Vive en Cuenca junto a su mujer y disfruta de la literatura, la cerámica y sus cuatro nietos

MadridEl año 2022 fue un año marcado en el calendario de todos los fans del cantante José Luis Perales, pues se retiraba de los escenarios con su última gira. Cantante, compositor y poeta de lo cotidiano, es uno de los autores españoles que cuenta con más de mil canciones que han emocionado y conectado a millones de personas en todo el mundo. Sus más de 55 millones de discos vendidos y los derechos de autor de sus obras le han hecho amasar una gran fortuna.

Su música ha pasado de generación en generación, todo un reflejo de las historias de la sociedad, emociones universales que unen a todos los seres humanos. La banda sonora de muchas historias de amor y desamor, despedidas, sueños cumplidos… son solo algunos de los temas que ha compuesto el autor a lo largo de su indiscutible carrera. El conquense, nunca soñó con subirse a los escenarios y recibir el cariño de la gente, su pasión por la música se limitaba a componer canciones como 'Un velero llamado libertad', 'El amor', 'Quisiera decir tu nombre' y 'Me llamas'. Estos son solo algunos de los temas que compuso y tuvo que interpretar un día en un escenario, acto que enamoró al público y le mantuvo en ellos hasta el 2022.

Han pasado ya tres años desde que se bajó de los escenarios y está entregado a su familia, pero también sigue muy ligado a la música. “Tengo muchas cosas que hacer, quiero escribir, tengo dos o tres libros y uno a medias. Pero, por encima de todo, el hecho de marcharme de los escenarios supone una gran felicidad para mí porque es recuperar algo de lo que perdí de la infancia y de la adolescencia. Y, desde luego, porque también me permite dedicar más tiempo a ver y estar con mis nietos, que los tengo aquí al lado de casa. Para mí eso es maravilloso”, aseguró el artista el retirarse de los escenarios.

En los años 70 conoció a Manuela Vargas, su actual mujer. Ella trabajaba de traductora en su misma empresa, por lo que pasaban mucho tiempo juntos. Dieron un paso más en su relación en 1977 pasando por el altar. Tuvieron dos hijos, Pablo y María. Ella es diseñadora de interiores y él es productor y gerente de la empresa Tom Music, según pone en su perfil de Linkedin. Además, José Luis Perales también es abuelo, Manuela, Guillermo, Noa y Zoe, son sus cuatro nietos.

80 años recién cumplidos

El pasado 18 de enero el compositor cumplía 80 años, una cifra que celebró por todo lo alto rodeado de los suyos. Aunque ya no se sube a los escenarios y pasa todo el tiempo posible con los suyos, también tienen tiempo para seguir componiendo e incluso para adentrarse en el mundo literario, su otra pasión. “Nunca me he sentido una estrella. No soy el típico cantante al que le gustan las fiestas y el glamour. Yo escribo canciones como el que va a la oficina, sólo que mi oficina son mi estudio. Pero es una vida de trabajador normal”, ha asegurado en más de una ocasión.

En su casa de Cuenca tienen también un taller de cerámica en el que pasa mucho tiempo. Su pasión por el arte surgió tras visitar el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca en los inicios de la década de los noventa, desde entonces no ha dudado en visitar los museos más importantes del globo. En el Museo Británico se enamoró de la técnica “Terra sigillata” con la que los romanos hacían sus vasijas y ánforas. Desde entonces es la técnica en la que se ha especializado en su taller.

La arqueología es otra de sus grandes pasiones, en 2019, participó en una importante excavación en su ciudad natal, el rescate del mosaico figurativo de Noheda, uno de los mosaicos romanos más grandes del planeta con más de trescientos metros cuadrados. "Estoy totalmente emocionado, no soy arqueólogo, pero sí admirador de la belleza en todos los campos. Tener esta maravilla a apenas treinta kilómetros de mi casa es un prodigio que no me podía perder. Han sido muy generosos conmigo al dejarme participar aquí”, aseguraba el artista entonces.