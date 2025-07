La actriz sudafricana reconoce que ha recurrido a la tecnología para encontrar el amor, pero le ha decepcionado la falta de autenticidad en las apps

Charlize Theron, harta del edadismo: "Mi rostro está cambiando y envejeciendo, y me encanta"

A Charlize Theron le cuesta ligar, pero no porque sea tímida sino porque los hombres se asustan al quedar con ella. Quizás por eso se decidió a darle una oportunidad a las plataformas digitales para encontrar el amor, pero, al parecer, tampoco le ha ido bien por ese flanco. La actriz sudafricana ha contado en el podcast 'Watch What Happens Live' con Andy Cohen su (frustrante) experiencia con las aplicaciones de citas.

La intérprete, que se encuentra promocionando 'La vieja guardia 2', su nueva película junto a Uma Thurman, ha reconocido que la insistencia de sus amigos le impulsó a crearse un perfil en Raya, la app exclusiva conocida como el 'Tinder de los famosos', y que incluso acudió a dos citas, pero ya no la usa. ¿El motivo? La falta de autenticidad que ha encontrado en la aplicación.

“Todos tienen una foto de Burning Man. Y todos dicen ser CEO, pero de ‘la nada’. Todos están muy dentro del mundo del fitness y cuando quedas con ellos, descubres que en realidad, no son CEO de nada. Confiesan haber mentido sin el más mínimo problema Entonces les pregunto por qué demonios ponen eso… No sé, las apps no son para mí”, admitía la protagonista de 'Monster'. La vieja discrepancia entre lo que los usuarios muestran y la realidad.

Las experiencias de Sharon

El caso de Theron no es la única mala experiencia de una actriz de Hollywood con este tipo de apps. El año pasado Sharon Stone también relataba en una entrevista con 'The Times' lo que le pasó con otra aplicación para ricos y famosos. A través de ella conoció a "un convicto" y a un "adicto a la heroína que claramente llevaba 20.000 inyecciones encima en relación con la persona que se veía en la foto" que le había enviado previamente. Su encuentro con esta última persona en un hotel de Bel Air en Los Ángeles duró apenas unos minutos.

El plantón que le dieron a Drew

Drew Barrymore también relató en el mismo podcast que Theron su desastrosa experiencia con Raya. "Mi amigos me dieron una falsa sensación de confianza... Me decían que debería probarlo porque me iría genial", revelaba, pero pasó todo lo contrario. "Me plantó un tipo que es propietario de un restaurante. Y no hice match con nadie. La verdad es que me divertí y siempre había querido salir en una cita a ciegas, pero la vida me llevó por otro camino Así que pensé que las citas online eran la solución perfecta, pero no. Fue toda una dosis de realidad", ha añadido.

Teri Hatcher, expulsada

Peor le fue a Teri Hatcher, la actriz de 'Mujeres desesperadas', que fue expulsada de Hinge, una de estas apps cuyo lema es que la primera cita sea la última vez que se use la aplicación, por el nivel de acierto. Sin embargo, la propia aplicación no se creyó que fuese ella de verdad y dio por sentado que era otra persona "fingiendo ser Teri Hatcher", por lo que le eliminaron la cuenta.

"Ya más tarde se dieron cuenta [de su error]. Me había quejado y les dije: '¿Puedo recuperar mi dinero dado que me habéis echado?'. Y ellos se disculparon, pero para entonces yo había superado [la etapa de buscar pareja]", contaba.