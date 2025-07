La rutina física de Jane Fonda para mantenerse en plena forma a los 87

Redacción Uppers 07 JUL 2025 - 11:24h.

La actriz sigue haciendo ejercicio diario, pero ha reemplazado los ejercicios aeróbicos por caminatas al aire libre

Jane Fonda y el mal humor de Robert Redford en los rodajes: "Pensé que la culpa era mía"

En los años 80 los vídeos de ejercicios de Jane Fonda se convirtieron en todo un fenómeno cultural. La actriz, que por entonces ya tenía más de 40 años, se puso los calentadores y llevó el fitness a millones de hogares con sus rutinas de aeróbic pensadas específicamente para las mujeres. Aquella fiebre pasó, pero la protagonista de 'Barbarella', a sus 87 años, sigue haciendo ejercicio diariamente para mantenerse saludable, aunque lógicamente adaptado a su edad: “Básicamente hago todo lo que solía hacer, sólo que más lento".

En una entrevista en Hello Magazine, la intérprete asegura que continúa haciendo ejercicio todos los días cuando está en casa. "Un día entreno tren superior, y otro día la parte inferior". Eso sí, ha reemplazado los ejercicios aeróbicos por caminatas, yoga y ejercicios de resistencia de un menor impacto. “Solía correr, pero ahora me encanta caminar. Me encanta estar al aire libre en el bosque, especialmente subiendo y bajando colinas”, explica.

La adaptación es la clave

Además, dependiendo del clima, Fonda también camina en la cinta de correr y hace sesiones de bicicleta estática. En ese sentido, la intérprete es todo un ejemplo de saber adaptar sus rutinas de entrenamiento al paso del tiempo. Aunque continúe haciendo muchos de los ejercicios que ha practicado durante décadas, la clave está en ajustar la intensidad a sus necesidades del momento: "A medida que envejecemos debemos enfocarnos en el equilibrio y la aptitud física más funcional".

La doble ganadora del Oscar también destaca el papel fundamental de la música en los entrenamientos. “Tener la música adecuada puede hacer que el entrenamiento sea un éxito o un fracaso, especialmente en cardio y aeróbicos. Una lista de reproducción animada es esencial. Eso, y una buena actitud”, afirma.

Fitness y nuevas tecnologías

Los vídeos fitness de Fonda triunfaron en la era del VHS, pero la actriz ha sabido amoldarse las nuevas tecnologías y ahora colabora con Supernatural, una plataforma de realidad virtual de fitness y bienestar. Este proyecto incluye una serie de clases en las que la leyenda de Hollywood guía a los usuarios en diferentes entrenamientos, como boxeo y estiramientos.

"El fitness es una parte muy importante de mi vida, así que poder practicarlo con la tecnología actual supone cerrar el círculo”, asegura Fonda, quien con Supernatural une el pasado y el futuro de esta práctica deportiva, lo que mantiene intacta la esencia del movimiento físico: “Aparte de la tecnología, sentí como si no hubiera pasado el tiempo”.