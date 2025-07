Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage compartieron pantalla hace tres décadas, y desde entonces, han surgido rumores sobre un romance entre ambos

Ahora, tanto la actriz de 'Sexo en Nueva York' como el actor se han sincerado sobre su relación más allá de lo profesional

Compartir







Han pasado más de 30 años desde que compartieron pantalla en 'Luna de miel para tres', pero la química entre Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage fue tan evidente que durante décadas los rumores sobre un posible romance entre ambos nunca se disiparon del todo.

Ahora, finalmente, la actriz de 'Sexo en Nueva York' ha puesto fin al misterio. Durante una entrevista en 'Watch What Happens Live', programa conducido por Andy Cohen, Parker ha sorprendido al confirmar -sin rodeos, pero también sin entrar en detalles- que sí, efectivamente, salió con Cage en los años 90. "Sí, lo hice, salí con él", ha confesado, anunciando lo que hasta ahora había permanecido envuelto en especulaciones.

Por su parte, el actor también se ha pronunciado sobre aquella relación. En una entrevista con 'E! News', ha recordado una cena con la madre de Parker en el Russian Tea Room que, según él, podría haber marcado el fin del romance. "Me importaba Sarah, pero creo que no pasé la prueba de la madre", ha bromeado. "No sé si fue por mi chaqueta de motociclista Vanson Leather azul -que todavía conservo- o por mi sinusitis, pero no volví a saber nada de ella", ha añadido.

Su relación dentro y fuera de la pantalla

Ambos coincidieron en 1991 durante el rodaje del film, una comedia romántica dirigida por Andrew Bergman que se estrenó en 1992. En la película, Cage interpreta a Jack Singer, un hombre que promete no casarse nunca… hasta que lo hace por amor.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Parker da vida a Betsy, su prometida, que termina involucrada en un triángulo amoroso con un magnate interpretado por James Caan. La química entre los protagonistas fue uno de los grandes atractivos de la película, y desde entonces comenzaron los rumores sobre si esa complicidad había traspasado la ficción.

Ahora, la actriz ha aseverado que sí. Aunque ninguno de los dos habló públicamente de su breve relación durante aquellos años, los rumores nunca se apagaron. La confesión de Parker confirma que, en efecto, lo suyo fue algo más que compañeros de profesión.

Caminos distintos

Después de aquel fugaz romance, los caminos de ambos tomaron rumbos distintos. En 1992, poco después del estreno del filme, Parker comenzó una relación con el actor Matthew Broderick, con quien se casaría en 1997. Juntos tienen tres hijos y siguen siendo una de las parejas más estables y discretas de Hollywood.

Cage, por su parte, ha tenido una vida amorosa más agitada. Se ha casado en cinco ocasiones y tiene tres hijos. Ahora está casado con Riko Shibata, con quien contrajo matrimonio en 2021.