Sean Ono Lennon reflexiona sobre el impacto de los 'fab four' en las nuevas generaciones

El 'Anthology' de los Beatles de los 90 vuelve restaurado: cuando conquistaron de verdad a la Generación X

Para quienes vivieron la explosión cultural de los años 60, la sola idea de que The Beatles pierdan la relevancia cultural que han mantenido durante décadas resulta, cuando menos, desconcertante. Sin embargo, Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, ha expresado una preocupación que merece ser tomada en serio: el riesgo de que las nuevas generaciones, en particular la Generación Z, se olviden de los 'fab four'.

En una reciente entrevista con Sunday Morning, de CBS, Sean reflexiona sobre la posibilidad de que los autores de 'Help', 'Let It Be' o 'Yesterday' caigan en el olvido debido a los cambios cada vez más frenéticos en la cultura y la memoria colectiva. El también músico cree que hasta hace poco esa era una opción inviable, pero ya no siente que sea así.

Una verdad incómoda

La duda es pertinente. La Generación Z ha crecido en un ecosistema mediático radicalmente distinto, dominado por la inmediatez digital, los algoritmos y un consumo musical fragmentado en listas de reproducción, canciones virales y tendencias efímeras. En ese contexto, 'Hey Jude' o 'A Day in the Life' compiten con millones de canciones nuevas y lo hacen descontextualizadas de su impacto histórico.

Sean Ono Lennon apunta a una verdad incómoda: ninguna obra, por influyente que haya sido, tiene garantizada su vigencia frente al paso del tiempo si no se reactualiza su significado para cada nueva generación. Por eso, a sus 50 años se ha propuesto mantener mejor que nunca el legado de sus progenitores: "Mis padres me dieron tanto que creo que es lo menos que puedo hacer para tratar de apoyar su legado en mi vida".

"Solo estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que la generación más joven no se olvide de The Beatles y de John y Yoko. Así es como lo veo", añade. Paradójicamente, este temor convive con un hecho objetivo que parece contradecirle: los Beatles nunca han dejado de estar presentes en el mercado cultural.

Un flujo de material constante

Desde la disolución del grupo, y especialmente en las últimas dos décadas, el flujo de material ha sido constante. Documentales de alto impacto como 'The Beatles: Get Back' de Peter Jackson, reediciones remasterizadas, cajas de lujo, publicaciones inéditas y películas como las que proyecta Sam Mendes sobre cada uno de los miembros del grupo han mantenido viva la llama de la beatlemania de manera ininterrumpida. Por supuesto, también el propio Paul McCartney con sus giras mundiales.

Pocas obras del siglo XX han resistido con tanta dignidad el escrutinio del tiempo. Quizás solo Queen pueda presumir de un impacto similar. Aunque tal vez el temor de Sean Ono Lennon no sea tanto al olvido sino a que los Beatles dejen de ser comprendidos en profundidad. Ante una oferta casi infinita, la presencia constante no siempre se traduce en relevancia emocional. Que un legado perdure en el tiempo no se consigue solo con películas o reediciones, sino recordando y transmitiendo por qué esa música importó y tiene que seguir importando.