Claudia Barraso 22 JUL 2025 - 18:58h.

La familia de Bruce Willis lamenta un empeoramiento del actor debido al deterioro que sufre: ya apenas puede comunicarse

La emotiva carta de la hija de Bruce Willis a su padre: "Ojalá te hubiera hecho más preguntas cuando podías contármelo todo"

La enfermedad de Bruce Willis sigue avanzando, la cual ha deteriorado considerablemente la mayoría de las capacidades del actor desde 2022, año en el que anunció su retirada de la gran pantalla tras ser diagnosticado de afasia, un trastorno que afecta a la lectura, escritura y el habla.

Los daños cerebrales cada vez son mayores. Un año después de esta triste noticia se conocía un diagnóstico mucho más específico: la demencia frontotemporal, una enfermedad con la que tanto su familia como él sigue luchando. A pesar de todos los esfuerzos por evitar el empeoramiento, su avance habría ocasionado un deterioro muy notable en el actor, según informa medios de comunicación internacionales.

La demencia frontotemporal afecta a los lóbulos frontales y temporales del cerebro, la zona encargada de la personalidad, el lenguaje y el comportamiento. Su mujer, Emma Heming, ofreció la última actualización durante la celebración del día del padre en Estados Unidos, el 15 de junio. Acompañado de una foto de él junto a una de sus hijas le dedicó unas emotivas palabras, pero también mostró su profunda tristeza ante el deterioro progresivo de su marido: “Hoy estoy profundamente triste. Desearía con cada célula de mi cuerpo, que las cosas fueran diferentes para él y más ligeras para nuestra familia”.

Apenas puede leer caminar o hablar

Algunos medios confirman que este deterioro es tal que ya no puede apenas leer, caminar o hablar, algo que fue confirmado hace un tiempo por el guionista y gran amigo del actor Glenn Gordon Caron diciendo que ya no se podía comunicar con palabras, pero no decía nada sobre si podía llegar a leer o escribir.

La familia se enfrenta a un duro proceso, ya que hasta el momento no existe un tratamiento que consiga frenar o curar la enfermedad que sigue avanzando y acabando con gran parte del cerebro del que un día fue uno de los grandes actores de Hollywood. Sin embargo, siguen esperanzados en que el deterioro no sea tan agresivo y con tratamientos o avances clínicos puedan poder sobrellevarlo de la mejor manera.