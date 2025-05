La vida de Bruce Willis cambió de golpe en 2023 tras su devastador diagnóstico y su enfermedad

La realidad actual de Bruce Willis: de las novedades de su estado de salud al papel de Demi Moore

El pasado lunes 26 de mayo, en el marco del fórum Women’s Alzheimer Movement, Emma Heming, esposa del icónico actor Bruce Willis, reveló una conmovedora y valiente reflexión sobre el devastador impacto que supuso para su familia el diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD) de su marido.

La escritora describió no solo la desorientación que siguió a esa noticia, sino también cuál fue la reacción del protagonista de 'Jungla de cristal' al conocer su enfermedad y la resiliencia que ha debido cultivar la propia Heming para sostener a su familia en medio del duelo anticipado y la transformación de su vida conyugal.

"El día que Bruce recibió su diagnóstico, salimos de la consulta con un folleto y una despedida vacía. No tenía ningún plan. Sin orientación, sin esperanza, solo sintió conmoción", confesaba la modelo británica.

"El futuro que habíamos planeado se esfumó ante nuestros ojos, y me quedé tratando de mantener unida a mi familia, criar a nuestras dos hijas pequeñas y cuidar al hombre que amo mientras lidiaba con una enfermedad que apenas entendía. Me sentí perdida, aislada y asustada", añadió.

Desde que se hizo público el diagnóstico en 2023, Heming ha asumido el rol de cuidadora principal de Willis, enfrentándose al reto de mantener la calidad de vida de su marido mientras cría a sus hijas Mabel y Evelyn, de apenas 12 y 10 años.

La actriz y modelo no solo ha tenido que adaptarse a una nueva rutina, sino también a una nueva forma de relación con su marido, cuya comunicación se ha visto deteriorada por esta enfermedad neurodegenerativa.

La demencia frontotemporal (FTD), distinta del Alzheimer pero igual de devastadora, afecta principalmente a la personalidad, la conducta y el lenguaje. Es poco común y a menudo mal diagnosticada, lo que explica en parte la falta de preparación y recursos con que se encontraron los Willis tras recibir la noticia.

"Lo que necesitaba en ese momento, en esa cita, no era solo información médica. Necesitaba que alguien me mirara a los ojos y me dijera: 'Esto parece imposible ahora mismo, pero encontrarás tu equilibrio, sobrevivirás a esto, y crecerás gracias a ello’'", lamentó Heming.

De este modo, su intervención en el foro ha sido un llamado urgente a una mayor empatía y acompañamiento para las familias que enfrentan este tipo de diagnósticos.

Según Heming, la experiencia de ser cuidadora le ha mostrado la gran soledad que puede acompañar a estas enfermedades, y cómo el sistema de salud muchas veces falla en brindar el soporte emocional necesario. Y como ella no encontró ese apoyo, decidió escribir un libro con el que ayudar a quienes se enfrentan a una situación parecida.

El 9 de septiembre publica 'The Unexpected Journey', una "guía de apoyo profundamente personal y llena de compasión que ayuda a los cuidadores a cuidarse a sí mismos mientras atraviesan la demencia de un ser querido", señala.