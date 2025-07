Cayetano Rivera ha presentado una denuncia por detención ilegal contra los policías que lo arrestaron en junio en Madrid

El torero sevillano Cayetano Rivera fue detenido la madrugada del 30 de junio en un restaurante de comida rápida de la calle Atocha de Madrid por un presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Sin embargo, según su entorno, a día de hoy no tiene constancia de que se haya iniciado ningún procedimiento judicial en su contra. De hecho, el propio Rivera ha respondido con una denuncia por detención ilegal contra los agentes que lo arrestaron, al considerar desproporcionada su actuación.

La denuncia ha sido presentada por su abogado Joaquín G. Moeckel ante los juzgados de Instrucción de Madrid, según recoge el diario 'ABC', cuyo artículo ha compartido en redes el propio letrado. En la denuncia, solicitan que se identifique formalmente a los policías actuantes, ya que por ahora se desconoce su identidad.

Según el atestado policial, Cayetano adoptó una actitud “desafiante, altiva y con escasa disposición a colaborar”

Los hechos ocurrieron en torno a las 02:15 de la madrugada. La intervención policial se produjo tras una acalorada discusión entre el diestro y un trabajador del establecimiento, lo que motivó la llamada de un tercero a las autoridades. Hasta el lugar acudieron varios agentes de paisano que, según el relato del propio Rivera, no se identificaron como miembros del cuerpo policial, lo que generó confusión.

Según el atestado policial, Cayetano adoptó una actitud “desafiante, altiva y con escasa disposición a colaborar”, llegando supuestamente a abalanzarse sobre los efectivos, motivo por el cual procedieron a su arresto. El torero fue trasladado a comisaría, donde permaneció hasta aproximadamente las 07:00 horas de la mañana, cuando quedó en libertad con cargos tras declarar ante la Policía acompañado de su abogado.

Cayetano aseguró que actuaron "de manera desmedida" con él: "Se excedieron claramente"

"Actuaron de manera desmedida conmigo. Se excedieron claramente. En ningún instante me opuse ni mostré resistencia", ha manifestado Rivera a distintos medios de comunicación, al tiempo que adelantó que solicitarán las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. Además, presentó un parte de lesiones tras haber acudido a un centro médico por diversas contusiones.

Días después del suceso, el propio Cayetano emitió un comunicado en el que desmentía de forma tajante haber agredido a ningún agente: "En ningún momento he participado en ningún acto violento contra funcionarios de la autoridad. Me duele profundamente que se estén divulgando versiones sin fundamento sobre unos hechos que, en absoluto, ocurrieron como se ha insinuado". Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, mientras, se sostiene que "no se produjo enfrentamiento físico ni incidentes de mayor gravedad, simplemente una actitud obstructiva por parte del detenido". El caso sigue abierto a la espera de nuevas diligencias.