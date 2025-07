El torero ha querido sincerarse con sus seguidores, aseverando que "tengo el derecho de defenderme de lo que considero una profunda injusticia"

Cayetano Rivera, detenido en Madrid tras agredir presuntamente a unos policías

Compartir







El torero Cayetano Rivera ha querido zanjar la polémica surgida tras su reciente detención por un altercado con la Policía y lo ha hecho a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X -antes Twitter- en la noche de este pasado martes 1 de julio.

En la misiva, el diestro niega de forma tajante haber amenazado o agredido a ningún agente y asegura que quiere pensar que lo ocurrido fue "un hecho aislado" en el ejercicio de las funciones policiales. "En ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Mucho menos a la policía, institución que siempre he respetado y admirado por su labor y valentía, y a la que seguiré reconociendo como tal", señala.

PUEDE INTERESARTE El torero Rafael de Julia se retira de los ruedos por motivos de salud: el comunicado

El incidente tuvo lugar en la madrugada del pasado 30 de junio en Madrid. Según informaron fuentes policiales, Cayetano fue detenido tras protagonizar un altercado con varios agentes. La versión policial hablaba de un episodio de resistencia y desobediencia, e incluso se llegó a sugerir que el torero habría tenido una actitud agresiva, extremo que él mismo ha querido desmentir públicamente.

PUEDE INTERESARTE El torero José María Manzanares sufre una grave cogida en Valencia: comunicado urgente sobre su estado de salud

En su comunicado, Rivera comienza reconociendo que "aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele". "El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un 'terrorista' por una discusión previa", explica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A continuación, deja claro que quiere expresar su versión, dado el eco mediático que ha tenido el caso. "Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho -y, desde mi sentir, el deber- de defenderme de lo que considero una profunda injusticia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Asimismo, pide "encarecidamente" que se respete su "intimidad y la de mi hogar". "Mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio". Rivera concluye que no pretende "ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello", pero considera que "al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco".

Cayetano fue detenido brevemente y puesto en libertad horas después, tras pasar la noche en los calabozos. Con este comunicado, ha querido dar su versión y matizar lo ocurrido.