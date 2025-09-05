Susana Díaz habla de su maternidad tardía el lunes en 'Madres: desde el corazón', en Mediaset Infinity

La expresidenta de la Junta de Andalucía es la protagonista de la próxima entrega de 'Madres: desde el corazón'

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, habla de su maternidad tardía en primera línea de la política y de las dificultades de su segundo embarazo, en ‘Madres: desde el corazón’.

La expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora en las Cortes Generales Susana Díaz protagoniza la nueva entrega de 'Madres: desde el corazón', que Mediaset Infinity ofrecerá el lunes 8 de septiembre y en la que la política hablará por primera vez en un plató de su maternidad.

Compartirá junto a Cruz Sánchez de Lara algunas de sus experiencias más personales sobre el reto de ser madre de dos hijos y las dificultades que afrontó para poder conciliarlo con su labor política.

A lo largo de la entrevista, Díaz, cuenta cómo, tras diez años de intentos fallidos, logró finalmente quedarse embarazada y la emoción que sintió: “Ya pensaba que no iba a ser mamá. Ya había tirado la toalla y me hacía una ilusión enorme”, confiesa emocionada. Cinco años después del nacimiento de su primogénito, Jose María, volvió a quedarse encinta. Recuerda las dificultades que vivió en el parto y postparto de su hija Rocío: “Rompí aguas en el AVE. Tuve un parto muy malo, muy duro, muy doloroso. Y vino la pandemia...”.