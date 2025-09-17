Catherine Fulop sufre una tremenda caída en pleno show: “¡Por suerte estoy viva!”

La actriz y modelo se tropezó y cayó del escenario ante la mirada del público

El incidente se dio mientras la venezolana participaba en una escena junto a Camila Bordonaba, quien interpreta a su hija en la obra producida por Cris Morena

Era una nueva función de Erreway. Miles de fans estaban listos para vivir una noche mágica, pero el espectáculo estuvo a punto de tornarse en tragedia cuando la actriz y cantante Catherine Fulop, quien realizaba una aparición especial en el show, sufrió una dura caída del escenario.

El incidente se dio mientras la venezolana participaba en una escena junto a Camila Bordonaba, quien interpreta a su hija en la obra producida por Cris Morena. “Buenas noches Movistar Arena, por ahí estaba Colucci. ¿Dónde está? Colucci, cara de piedra”, se escucha decir a Fulop en los primeros segundos de su aparición. Unos metros más atrás, su compañera respondía: “Estoy acá”. La actriz venezolana llegó a decir: “Te escucho, pero no te...”. Y ahí se mascó la tragedia. Mientras intentaba desplazarse por el escenario, uno de los tacones de la artista se enganchó en un escalón, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al vacío, arrastrando consigo un televisor ubicado cerca del borde.

“¡Por suerte estoy viva!”, la simpática reacción de la actriz

Desde el suelo, la invitada intentó restarle dramatismo a la situación y, micrófono en mano, declaró: “¡Por suerte estoy viva!”, generando alivio entre los seguidores y el equipo de producción. Su compañera, manteniéndose en personaje, agregó: “Mamá... no lo puedo creer, está bien”, desde el escenario, mientras observaba que Catherine comenzaba a reincorporarse sin asistencia médica visible hasta ese momento.

Fulop compartió un video en su cuenta de Instagram en el que intentó tranquilizar a sus fans. "Mi gente bella, les juro que estoy bien", confesó la venezolana entre risas en el video.

No es la primera artista en caer del escenario. Hace pocas fechas hemos visto hacerlo a Mario Vaquerizo o Joaquín Sabina, y se ha convertido en uno de los riesgos más comunes para unos artistas que cada día se exigen más ante el público.