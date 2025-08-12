Celia Molina 12 AGO 2025 - 13:17h.

El líder de la banda argentina 'Dale Q'va' estaba saltando en el escenario cuando una de las maderas cedió y cayó en picado

En la madrugada del pasado domingo, la banda Dale Q' va se encontraba dando un concierto en el club de Bomberos de San Francisco, Córdoba (Argentina) cuando su cantante desapareció del escenario. Pablo David Ortiz, líder y vocalista del grupo, estaba dando saltos cuando, de repente, la madera del suelo cedió y él cayó por un agujero, dándose un fuerte golpe en la cabeza.Y En el vídeo, que se ha hecho viral en las redes sociales, se ve perfectamente como el artista de 49 años cae el vacío, lo que produjo el pánico y el desconcierto de todos los presentes.

El incidente se produjo a las 5 de la mañana, mientras Ortiz interpretaba una de las canciones junto a su compañero Neno Aguirre. El staff reaccionó de inmediato y los servicios de emergencia atendieron al cantante in situ. Primero, fue asistido por el UCEMED y, después, fue derivado al Hospital J. B. Iturraspe para una evaluación más exhaustiva. Afortunadamente, las lesiones han sido leves, tal y como dicta el informe médico. Para confirmarlo, el equipo de Dale Q' va ha lanzado un comunicado en el que aseguran que Pablo David se está recuperando:

El cantante recibió tres puntos en la cabeza

"Queremos comunicar que David se encuentra en buen estado de salud. Los estudios médicos que le han realizado dieron un resultado favorable, por lo que ya solo resta esperar a que, con el paso de los días, la recuperación sea total. Con este diagnóstico, informamos también de que los bailes previstos para este fin de semana se realizarán con normalidad. Gracias a todos infinitamente por las muestras de cariño y preocupación", han dicho.

Así mismo, el manager de la banda, Maximiliano Marinaro, detalló en una entrevista en la radio que Ortiz recibió "varios puntos en la cabeza" y permaneció en observación durante varias horas para descartar complicaciones. Tras la resonancia magnética y otras pruebas a través de las que se descartaron daños mayores, el manager ha concluido que el incidente fue "una desgracia con suerte" y que la banda podrá continuar con su actividad habitual, una vez que el vocalista supere los dolores que le ha causado la caída.