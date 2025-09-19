Inés Gutiérrez 19 SEP 2025 - 20:00h.

Consiguió sus primeros éxitos junto a Álex de la Nuez, con quien formó el dúo Álex & Christina

Christina Rosenvinge: “No hay muchas mujeres que pasen los 50 años con la guitarra eléctrica colgada”

Compartir







MadridLos años 80 fueron un momento de gran creatividad artística, también en lo musical, convirtiéndose en clave para el comienzo de carreras tan longevas como la Christina Rosenvinge. Aunque en un primer momento lo hizo como parte del dúo Álex & Christina (junto a Álex de la Nuez), para después pasar a ser parte de Christina y los Subterráneos. Con el tiempo, consiguió hacerse un lugar en solitario y junto a otras bandas que le han acompañado a lo largo de su carrera.

Ha estado muy centrada en la música, tanto como cantautora e intérprete como compositora, pero también le ha dado oportunidades a otras disciplinas, como la interpretación o la escritura. Algunas de sus canciones se han convertido en himnos, algunas de ellas más profundas de lo que parece a simple vista por sus ritmos que invitan a bailar.

También en una mujer luchadora, sin miedo a plantar cara y batallar por lo que considera justo. “Mi primera batalla feminista fue tener la misma paga que mi hermano Jorge, y lo conseguí”, contaba durante una entrevista en Vanity Fair. “Mi padre cedió ante el razonamiento de que era mejor que tuviera mis propios recursos porque los chicos esperaban algo a cambio si te invitaban. Mi hermano me apoyó en todo momento”.

Christina Rosenvinge: de los 80 a hoy, una leyenda viva del pop español

Algunos le perdieron la pista pasados los años 80 y 90, pero para muchos otros ha sido una artista que les ha acompañado desde entonces, a través de su voz y su mensaje. De hecho, uno de sus últimos proyectos, Los versos sáficos, vio la luz en 2023 (con versiones de las canciones creadas para la obra teatral SAFO, en la que también participó y fue estrenada en el Festival de Mérida), un nuevo proyecto musical con temas nuevos que llegó acompañado de una gira de conciertos por varios auditorios españoles.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este disco no ha sido, ni mucho menos, el final de su carrera, porque ya tiene preparadas canciones nuevas con las que sorprender a su público, que permanece atento a las novedades de una de las leyendas de la música en España.

Comenzó en Ella y los Neumáticos, un grupo punk, siguió con Magia Blanca, junto a Toti Árboles (con quien también había estado en Ella y los Neumáticos) y Álex de la Nuez, donde primaba el electropop. Este grupo dio paso a Álex y Christina, junto a de la Nuez, con un estilo más pop y del que todavía se recuerdan éxitos como Chas y aparezco a tu lado. Tras un par de álbumes, tomaron caminos diferentes a principios de los 90, dado paso a Christina y los Subterráneos.

Con este nombre comenzó su trayectoria en solitario, con la que se ha mantenido activa desde entonces, también ha publicado el libro donde recopila algunas de sus canciones, añadiendo contexto y explicaciones. En cine y televisión también ha participado, tanto como actriz (uno de sus últimos trabajos ha sido Karen), también ha compuesto varias bandas sonoras, como el tema principal de la serie Maricón perdido.

En lo personal, es madre de dos hijos, Willem y Kay, fruto de su relación con Ray Loriga.