El lunes 22 de septiembre, Laura Matamoros concede su entrevista más sincera en 'Madres: desde el corazón'

Compartir







La influencer Laura Matamoros protagoniza la nueva entrega de ‘Madres: desde el corazón’, que estará disponible en Mediaset Infinity este lunes 22 de septiembre y en la que la ganadora de 'GH VIP 4' ahonda en su faceta como madre de dos hijos, Matías y Benjamín.

Durante su charla con Cruz Sánchez de Lara, Laura asegura que ser madre ha sido “el mayor regalo que me ha dado la vida”, una experiencia que la sobrepasó y en la que tuvo que enfrentarse a diversas dificultades. “Me superó ser madre tan joven”, explica y revela también que esta situación terminó provocando la ruptura sentimental con el chef Benji Aparicio, padre de sus hijos. Pese a ello, destaca la buena relación que ambos mantienen y el orgullo que siente por su expareja.

Recuerda también cómo la traumática separación de sus padres ha marcado profundamente su forma de criar a sus hijos, para propiciar su bienestar. Además, destaca la importancia que ha tenido su madre en su vida y rememora los momentos más destacados de su trayectoria televisiva, como su victoria en el reality 'GH VIP 4' y su participación en dos ediciones de ‘Supervivientes’.