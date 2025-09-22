Qué fue de Emilio Gutiérrez Caba: de ganar dos Goya a su faceta como escritor

Inés Gutiérrez 22 SEP 2025 - 08:00h.

Emilio Gutiérrez Caba forma parte de una larga saga de intérpretes

Irene Escolar, la solidez en el escenario

MadridLos Gutiérrez Caba, más que una saga, se les puede considerar toda una institución en el mundo de la interpretación. No solo han sabido desenvolverse y encontrar su lugar en este mundillo, también lo han hecho demostrando que el trabajo es igual de importante que el talento, aunque esto último parece que les sobra a todos ellos.

Hijos de Emilio Gutiérrez e Irene Caba Alba, los hermanos Emilio, Julia e Irene siempre han estado ligados a la interpretación y al teatro. Sus interpretaciones han marcado a una generación y han sabido pasar el relevo y dejar crecer a las nuevas generaciones, de las que Irene Escolar es la mejor representante.

Tras toda una vida dedicado a su profesión y dejando para el recuerdo personajes e interpretaciones memorables, Emilio Gutiérrez Caba continúa ligado a esta, a pesar de estar a punto de cumplir los 83 años (nació en Valladolid el 26 de septiembre de 1942), pero también ha hecho algunas incursiones en la literatura, sobre todo intentando dejar por escrito y compartir parte de su legado familiar y sus vivencias. Aunque no exclusivamente.

Emilio Gutiérrez Caba: ganador de dos Goya y escritor

Son tres los libros que ha publicado Emilio Gutiérrez Cava, uno de ellos es El tiempo heredado, dedicado a la historia de las mujeres de su familia y la importancia que tuvieron, poderosas y frágiles al mismo tiempo. En Memorias de cine son sus propios recuerdos lo que ha querido plasmar, unas opciones muy diferentes a las de Vinos de cine (2002), en el que con la colaboración de expertos bodegueros asocia vinos con personajes e intérpretes.

En la interpretación siempre se le ha considerado un excelente secundario en el cine y un gran protagonista sobre las tablas, algo que él ha sabido asumir. “Quizá alguna vez haya echado de menos interpretar más papeles protagonistas, pero digamos que mi físico y mi fisonomía estaban un poco reñidos con el cine que se ha rodado en este país”, explicaba durante una entrevista con El Diario. “De todos modos, no me voy a quejar, como hacía el mítico José María Rodero, de haber rodado pocas películas porque he intervenido en algo más de un centenar”.

A todas esas películas hay que sumar las series en las que ha aparecido y que le han acercado a las nuevas generaciones, como Lo que escondían sus ojos, Gran reserva o Amar en tiempos revueltos.

Los dos Goyas que ha ganado a lo largo de su carrera han sido como actor de reparto (de nuevo señalar que es un excelente secundario), el primero de ellos por La Comunidad, en 2001, el segundo llegaría al año siguiente, por su participación en El cielo abierto. Ha sido dos veces ganador, pero tres veces nominado, aunque en 2008 no pudo hacerse con el ‘cabezón’, fue nominado por La torre de Suso.

Es uno de los actores más queridos por el público y la profesión, también uno de los más premiados. Se le resiste el premio Nacional de Teatro, aunque no lo quiere, “si me lo proponen algún día, no lo aceptaré, porque el Estado español siempre ha sido muy insolidario con los intérpretes y con la cultura”, explicó en una entrevista para XLSemanal.