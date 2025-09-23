Celia Molina 23 SEP 2025 - 16:08h.

El condenado era un hombre alemán de 37 años que ya se había dedicado a acosar a otras mujeres en Manacor, Mallorca

Un juzgado de Instrucción de Manacor ha dictado sentencia contra un hombre, de nacionalidad alemana, por acosar a Maribel Nadal, hermana de Rafael Nadal, durante el pasado mes de agosto. Según narró ante el juez la directora comercial de la 'Rafa Nadal Academy', el acosador "se hizo pasar por un deportista" y estuvo "siguiéndola por el complejo" donde se entrenan lo que son serán los mejores tenistas del mundo. Además, consiguió su teléfono y le envió numerosos mensajes, que contenían insultos y referencias sangrientas, según denunció la afectada en la policía local.

La prensa mallorquina asegura también que Maribel llegó a sentir auténtico "terror" por esta situación y que, durante el verano, tenía que ir siempre acompañada de su casa al trabajo y viceversa. Afortunadamente, la policía identificó el modus operandi de este individuo de nacionalidad alemana, porque ya había actuado de la misma forma contra otras mujeres de Mallorca. El acusado fue detenido y, ahora, el juzgado le ha condenado a cuatro meses de cárcel con la prohibición de comunicarse con la víctima y acercarse a ella a menos de 200 metros.

Prohibido acercarse a menos de 200 metros de Maribel

Sin embargo, tras el reconocimiento de los hechos delictivos, se ha llegado a un acuerdo entre la acusación y la defensa, por el que ha quedado suspendida la condena de cárcel, con la condición de que el sujeto ni se acerque ni intente comunicarse con Maribel y que no cometa ningún otro delito. Así, la hermana de Rafa Nadal, que siempre estuvo apoyando al tenista en su meteórica carrera, podrá sentirse más segura y recuperar su vida normal como directora de la reputada academia ( y tía de sus dos preciosos sobrinos).

Curiosamente, al otro lado del mundo, la cantante Taylor Swift también ha recibido una sentencia de favorable con respecto a su acosador, un hombre de 45 años que se ha presentado varias veces en su casa para gritar que ella había tenido "un hijo suyo". Según el documento judicial, al que ha tenido acceso el medio estadounidense TMZ, el sujeto tendrá que mantenerse a 100 metros de distancia de la cantante durante los próximos 5 años. Eso incluye su casa, su vehículo y su lugar de trabajo en Los Ángeles. Además, el juez le prohibió ponerse en contacto con Swift durante este tiempo, ya sea en persona, por carta o por medios digitales.