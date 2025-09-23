Rafa Nadal advierte en redes sociales que él no ha "realizado ni respaldo este tipo de mensajes"

Rafa Nadal ha alertado este martes del uso de su imagen y voz generadas por Inteligencia Artificial (IA) en algunas plataformas para llevar a cabo publicidad engañosa en la que le atribuyen consejos o propuestas para inversiones financieras.

"Hola a todos, comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz. En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa", indica en su cuenta oficial en 'X'.

En este sentido, Nadal pidió precaución por que el extenista, ganador de 22 'Grand Slams' y que se retiró el pasado noviembre como el segundo jugador con más 'grandes' -tan sólo superado por Novak Djokovic, con 24-, no ha realizado ni respalda este tipo de mensajes.

Nadal advierte de los peligros del mal uso de la IA

"La inteligencia artificial es una herramienta con un enorme potencial, que puede aportar avances extraordinarios en la educación, la medicina, la comunicación y también en el deporte. Sin embargo, también puede ser utilizada de forma irresponsable, creando contenidos falsos que generan confusión y pueden llegar a engañar a muchas personas", ha añadido Nadal en Linkedin.

"Como sociedad, tenemos el reto de aprender a distinguir entre lo real y lo manipulado, y de promover un uso ético y responsable de la tecnología. Creo que la innovación siempre es positiva cuando se pone al servicio de las personas, pero debemos ser conscientes de sus riesgos y actuar con sentido crítico. Gracias a todos por vuestra atención y por el apoyo constante", ha concluido.