Mecano: ¿qué hacen hoy los miembros de la icónica banda de pop español?

Inés Gutiérrez 29 SEP 2025 - 20:00h.

La banda se separó temporalmente, una decisión que fue definitiva tras intentar regresar y que sus diferencias fueran evidentes

A 40 años del debut de Mecano: ¿qué posibilidades hay de que regrese?

Compartir







MadridLa separación de Mecano fue un duro golpe para los seguidores de la banda, pero también llegó en un momento en el que era evidente que las cosas entre los tres miembros de la misma no pasaban por su mejor momento. Necesitaban un tiempo separados, apostando por sus carreras individuales y así lo hicieron.

En el recuerdo de todos quedarán para siempre las canciones que publicaron y que han sido banda sonora de la vida de muchas personas. Canciones que ya forman parte de la historia en muchos casos y en otros, letras que nos recuerdan que, aunque hay muchas palabras que rimen, siempre hay una opción perfecta, como sucede con York.

PUEDE INTERESARTE La evolución de Ana Torroja: de Mecano a su carrera en solitario y proyectos actuales

Mecano fue un grupo que marcó una época, Mecano fue una de las bandas más influyentes del panorama musical español de los años 80 y así ha quedado demostrado con el paso del tiempo. En 1992 anunciaron que necesitaban un descanso, una ruptura que se confirmó definitiva en 1998, tras un intento de reencuentro que puso de manifiesto que las tensiones entre ellos eran demasiado grandes como para que pudiera funcionar.

Para el recuerdo ha quedado su legado, que no es poco, tanto en sus canciones originales como en las versiones que se han hecho, así como en los musicales (Hoy no me puedo levantar) que las usan como hilo conductor. Mecano ya es parte de la historia, pero Ana Torroja y los hermanos José María y Nacho Cano todavía tenían mucho que ofrecer por separado.

Mecano: así son las vidas de los integrantes de la banda

La voz femenina de la banda corría a cargo de Ana Torroja, que hizo que su personal tono al cantar se convirtiera en parte de la esencia del grupo. Tras dar por disuelto el trío, ella comenzó su carrera en solitario sin dudarlo, lo que fue un gran acierto, porque consiguió grandes éxitos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ha colaborado con grandes artistas y ha aprovechado la oportunidad de cruzar el charco y tocar también en Latinoamérica, donde pasa gran parte del tiempo. En Ciudad de México se estableció junto a su marido y su hija y desde allí ha seguido con su carrera.

Nacho Cano también apostó por seguir en la música y por su carrera en solitario. Era uno de los principales compositores del grupo y ha seguido componiendo para otros artistas, además de los temas que él mismo interpreta. Ha ejercido como productor de musicales, como el ya nombrado Hoy no me puedo levantar o Malinche.

Tras la separación de Mecano, José María se dejó seducir por otras artes, como la pintura, pero siempre con la música presente, de hecho, antes de lanzarse de lleno a la pintura, lanzó una ópera, Luna, que no resultó como él esperaba y habría llegado a arruinarle de no ser por su buen ojo a la hora de invertir en inmuebles.

Por suerte, la pintura sí que le ha traído varias alegrías, participando en exposiciones donde mostró su talento artístico y vendiendo algunas de sus obras. También probó suerte en el mundo de la literatura, con trabajos que han contado con la aprobación de la crítica, aunque su verdadera pasión más allá de la música ha sido su hijo Daniel, nacido en 1995.