Sabrina es recordada por un descuido en su vestuario durante una actuación en España

Sabrina, la cantante de 'Boys, boys, boys', anuncia en redes que padece cáncer de mama

MadridLa carrera de Sabrina Salerno es larga y está llena de momentos únicos que la hacen irrepetible, sin embargo, en España, siempre estará marcada por esa interpretación durante la gala de Nochevieja en 1987 en TVE, en la que sufrió un percance con su vestuario y, mientras cantaba Boys, enseñó más de lo que se esperaba que enseñara.

Ha pasado mucho tiempo desde ese momento y, si bien en nuestro país ese es uno de sus momentos más recordados, lo cierto es que la artista cuenta con una larga trayectoria que le ha hecho ganarse el corazón de muchas personas, gracias a la música, pero también a sus proyectos en otros ámbitos, como la moda o la interpretación.

Su carrera se ha desarrollado en Italia, pero en los últimos años en España se ha dejado ver en concursos como Mask Singer, donde apareció escondida bajo la apariencia de un caballito de mar, o Baila como puedas. Más allá de lo profesional, en 2024 sobrecogió al mundo al confirmar que le habían diagnosticado un tumor maligno en la mama.

Sabrina Salerno: qué ha pasado con la cantante italiana tras el anuncio de su lucha contra el cáncer

Un diagnóstico de cáncer no es algo sencillo y parece todavía más complicado cuando hay que afrontarlo delante de todo el mundo. Sabrina tuvo que someterse a una operación y ella quiso acabar con las posibles especulaciones antes de que comenzaran, comentando el proceso al que se tenía que enfrentar. Era septiembre de 2024 y afrontaba con nervios y temor una operación clave para su futuro.

Por suerte todo salía bien, ella misma aprovechaba el altavoz que tiene en sus redes sociales (donde cuenta con 1,3 millones de seguidores) para confirmarlo. “La operación ha salido muy bien y ya estoy en mi habitación. Me siento tranquila y feliz de haber superado este difícil momento”, explicaba en Instagram, mientras que agradecía el cariño recibido y a los profesionales que le habían acompañado en el camino.

Hizo público el diagnóstico y el proceso para poder aportar un poco de visibilidad y mostrar la importancia de un diagnóstico temprano, así como lo necesario de las revisiones rutinarias. “Como cada año, en julio me hice una mamografía”, reveló antes de entrar a quirófano. “Han sido meses de mucho miedo, ansiedad, melancolía, pero sobre todo de mucha esperanza y ganas de reaccionar. La prevención y el diagnóstico temprano pueden salvarnos la vida”.

La operación fue un éxito (después comenzó con la terapia hormonal y la radioterapia) y ella ha retomado sus rutinas desde entonces, sus redes sociales son, una vez más, el mejor escaparate que demuestra que esta es una experiencia que ha sabido dejar atr�ás. No dejó de acudir al gimnasio y tampoco se bajó del escenario, además, en julio de 2025 sacaba un nuevo tema en colaboración con Ludwig, una canción con mucho ritmo ideal para bailar en verano.

La felicidad parece que le acompaña también en el amor, pues comparte su vida con Enrico Monti desde que se casaron en 2006 y juntos tuvieron un hijo, Luca Maria.