Conocido gracias a la trilogía de El señor de los anillos, Viggo Mortensen ha demostrado ser un 'hombre del Renacimiento'

¿Por qué Viggo Mortensen no ha vuelto aceptar un papel en una saga de 'El señor de los anillos'?

MadridUno de los personajes más memorables de Viggo Mortensen es el de Aragorn en la saga de El señor de los anillos. Un actor carismático para encarnar a un personaje carismático que tenía que cargar con buena parte del protagonismo en una película coral con grandes estrellas al frente. Fue una gran elección y también la película por la que mucha gente le puso en el mapa, a pesar de contar con varios años de profesión a sus espaldas, aunque principalmente con pequeños papeles.

Esta película y su promoción puso de manifiesto que Mortensen era más que un actor, también era un hombre capaz de sorprender a sus entrevistadores, por ejemplo, mostrando la tranquilidad con la que podía responder en español a sus preguntas (aunque con acento argentino). El tiempo solo ha conseguido que esta impresión se afiance, Viggo es un hombre que no tiene ningún miedo de aceptar un reto interpretativo, pero también una caja de sorpresas.

Viggo Mortensen, el pintor y músico que se esconde detrás de personajes como Aragorn o Alatriste

Viggo Mortensen vive el cine y lo disfruta, por eso no ha querido solo apostar por su carrera de actor, donde ya se siente más que consolidado y su valía nadie pone en duda, también ha probado suerte en la dirección. En su segunda película tras las cámaras da un paso más y se la juega por completo, en Hasta el final del mundo, dirige, escribe, produce y protagoniza. Porque él las cosas las hace bien o no las hace, las cosas a medias no van con su personalidad.

Una personalidad que destacan todos aquellos que han trabajado a su lado, de hecho sus compañeros en Alatriste pronto vieron que estaba más que dispuesto a crear vínculos, a pesar de ser considerado toda una estrella. Javier Cámara recordó con cariño un regalo que Mortensen le hizo y Unax Ugalde también recibió un divertido gesto por parte de su compañero. “Un día me desperté de madrugada y Viggo había escrito mi nombre con sugus de colores en la caravana, y la mayoría eran azules, los de piña, los que más me gustaban”, revelaba el actor, que en su infancia había estado obsesionado con estos dulces.

Pequeños detalles que hablan mucho de la forma de ser del intérprete, que en este rodaje conoció a su pareja, la actriz Ariadna Gil, junto a quien se trasladó a vivir a España.

Su amor por al arte parece no tener fin, pues no solo es un apasionado de la cinematografía, también se dedica a la pintura y la fotografía, ama la música y ha publicado varios libros de poesía. Tiene una editorial y sus obras han sido expuestas en varias galerías a lo largo de todo el mundo.

Él prefiere mantenerse alejado de la fama, que considera un arma de doble filo, y su éxito en la trilogía del anillo le permite vivir a su manera, escogiendo solo los trabajos que considera que pueden ser adecuados para él y rechazando aquellos en los que no se ve, aunque puedan hacerle más rico.