Inés Gutiérrez 09 OCT 2025 - 08:00h.

Hay ocasiones en las que una alimentación inadecuada nos pasa factura y parece que ese fue el caso de Ricky Martin

MadridDesde que comenzó su carrera y pasó a ser conocido, Ricky Martin ha sido considerado uno de los hombres más atractivos del panorama musical. Han pasado muchos años, pero esta percepción que se tiene del músico no parece que vaya a cambiar. En parte es por la simpatía y generosidad que siempre demuestra, pero otra parte es gracias al físico cuidado y trabajado que mantiene a sus 53 años.

Un físico que ha logrado gracias al ejercicio físico, pero también a una alimentación que para él es la adecuada, porque le ayuda no solo a verse bien, también a sentirse mejor y, sobre todo, a tener mejor salud, porque gracias a un destacado cambio en su alimentación pudo evitar seguir teniendo problemas de colesterol, puesto que durante un tiempo lo tuvo muy alto.

Ricky Martin y el cambio en su alimentación para combatir el colesterol

El colesterol alto es un problema que puede afectar a cualquier persona, también a un artista de talla mundial como es Ricky Martin. Cuando se tiene el colesterol alto, las grasas y otras sustancias se pueden acumular en las arterias, lo que hace que se estrechen o incluso se obstruyan, evitando que la sangre fluya correctamente. Tener el colesterol alto puede aumentar el riesgo de desarrollar varias enfermedades cardiacas.

El colesterol alto puede ser hereditario, pero en la mayoría de los casos, el estilo de vida se convierte en clave para poder modificarlo. Igual que si es una cuestión genética, hay otros casos en los que los niveles de colesterol escapan a nuestro control y no es sencillo modificarlos, como si los niveles elevados se deben a una medicación determinada o si es consecuencia de una enfermedad. En los casos en los que los hábitos de vida son la causa, una vida más activa y una alimentación adecuada puede ser clave para poder reducir el colesterol.

Esto es precisamente lo que hizo Ricky Martin, cambiar su alimentación en busca de una que le aporte los beneficios que necesita. “Durante mucho tiempo tuve el colesterol muy alto, por lo que por mucho tiempo usé un medicamento que estaba ayudando, aunque activaba mis enzimas hepáticas”, explicó el artista en sus redes sociales. “Fui al médico de nuevo y le dije: Entonces, ahora me vas a dar algo que arreglará mi hígado, pero ¿dañará algo más en mi cuerpo?'. Así fue como me volví vegetariano”.

La dieta vegetariana prioriza el consumo de vegetales frente a los alimentos derivados de los animales, lo que puede ser muy práctico para luchar contra el colesterol. Siempre se recomienda tomar frutas y verduras, pero también cereales integrales, legumbres y frutos secos. Si bien no es necesario evitar el consumo de productos animales (el pescado azul tiene muchos beneficios, por ejemplo), se recomienda reducir el consumo de carnes rojas y aquellas que son ricas en grasas, así como las grasas saturadas.

Esto encaja bastante bien con las dietas vegetarianas, salvo que en este caso eliminan también carnes magras y pescados. En cualquier caso, siempre es recomendable consultar con un especialista antes de hacer cambios radicales en nuestra alimentación, sobre todo si queremos cuidar nuestra salud.