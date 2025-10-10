Inés Gutiérrez 10 OCT 2025 - 08:00h.

El grupo Parchís se convirtió en todo un fenómeno musical, pero con el tiempo sus miembros tomaron caminos separados

MadridAlgunas personas solo se acuerdan de Parchís cuando es el momento de felicitar un cumpleaños, pues su versión de esta tradicional canción es una de las habituales que se emplea en estos casos. Sin embargo, aunque ahora ya no se les escuche de manera habitual, hubo una época en la que este grupo infantil era todo un fenómeno.

Cuatro colores para un grupo de cinco miembros que no dudó en incluir el blanco como representación del dado con el que se juega a este juego de mesa. Cinco chavales que pusieron toda la carne en el asador y que hicieron bailar a toda una generación con sus melodías desde 1979 hasta 1985, cuando el grupo se disolvió definitivamente, pero ¿qué fue de ellos una vez que el grupo llegó a su fin?

Parchís: qué fue de Tino, Yolanda y otros exmiembros del grupo

Tino Fernández era quien encarnaba la ficha de color rojo y también estaba considerado como el ‘líder’ de la banda. Fue el primero que tomó la decisión de dejar el grupo, dispuesto a apostar por su carrera en solitario, y lo hizo en el año 1983 y el resultado no fue el esperado.

Si en la banda era el que más éxito tenía y el que más dinero ganaba, en solitario no tuvo la repercusión que esperaba, aunque grabó tres discos. En un accidente de tráfico perdió el brazo izquierdo, un duro golpe del que no fue sencillo recuperarse, pero que no le impidió continuar con la música en ocasiones. Trabajó en una empresa de distribución comercial, de la que llegó a ser accionista.

La ficha azul del grupo le correspondía a Frank Díaz, quien una vez que el grupo se disolvió definitivamente en 1985 intentó dedicarse a la publicidad e incluso probó suerte en otro grupo de música, pero finalmente encontró en la fotografía su lugar, una forma de arta diferente, pero que parece ser la que más le llena profesionalmente.

David Muñoz vive en Nueva York con su familia, donde tiene su propia empresa de publicada. Él era la ficha blanca, el dado.

Durante muchos años Gema Prat, la ficha verde, no quiso saber nada de la fama y se alejó por completo de los focos y de la música. Aunque con el tiempo parece haberse reconciliado con esta faceta de su vida, formando parte de los reencuentros del grupo, lo cierto es que ahora trabaja como sanitaria en un hospital de Barcelona. Se casó con su pareja de toda la vida y tuvo una hija, tristemente hace un tiempo su marido fallecía.

La ficha amarilla era Yolanda Ventura, quien optó por dedicarse al mundo de la interpretación, algo que fue una gran decisión porque es a lo que se dedica actualmente, sobre todo en México, donde reside. Además, también ha tenido alguna oportunidad como actriz de doblaje, por ejemplo, ella fue quien puso voz a la madre de Miguel, protagonista de la película de animación Coco.

Parchís fue el proyecto que les unió y por el que todos ellos sienten un gran cariño, como prueban las ocasiones en las que se han reunido para recordarlo.