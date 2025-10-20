Inés Gutiérrez 20 OCT 2025 - 08:00h.

'Melrose Place' fue una de las series de los 90 que marcó una época y lanzó a sus intérpretes

Las mejores 25 series de los últimos 25 años

Compartir







MadridLa vida en una comunidad de vecinos, con personas que son muy diferentes y que tienen que convivir, sus vivencias y desavenencias, encuentros o desencuentros, es una premisa que ahora nos parece muy actual, pero que no es nueva, pues series como Melrose Place ya las exploraron en los años 90, consiguiendo un gran éxito por el camino. Nació como un spin-off de Sensación de vivir y poco a poco encontró su lugar.

Personajes carismáticos interpretados por actores todavía más carismáticos. Algunos de ellos vieron su paso por esta producción como un punto de inflexión en sus carreras y aprovecharon el boom para seguir creciendo, otros pasaron mucho más desapercibidos y con el tiempo desaparecieron de las pantallas.

Una serie que marcó una época y que hace relativamente poco (2009) intentó reproducir el éxito de la original con una revisión, en la que personajes antiguos daban el relevo a nuevas generaciones. Duró una sola temporada, pero parece que este fracaso no les quitó las ganas de intentarlo de nuevo porque en 2024 anunciaron que de nuevo tenían planes para un nuevo reboot.

'Melrose Place': lujos, caídas y secretos 30 años después de la urbanización más famosa de los 90

En España esta serie se pudo ver entre los años 1993 y 2000, estuvo en emisión durante años, pero no siempre contó con la misma audiencia, que fue descendiendo con el paso del tiempo. La seria perdió espectadores en España, pero lo cierto es que en Estados Unidos también acabó por perder audiencia a causa del devenir de sus tramas, que comenzaron intentando contar historias más adultas que su serie madre (más centrada en la vida adolescente) y acabó demasiado centrada en las historias de amor y cama de sus protagonistas.

PUEDE INTERESARTE Starsky con Hutch, Crockett con Tubbs y otras parejas de polis que marcaron tu juventud

Melrose Place prometía relaciones turbulentas, secretos oscuros y escándalos, todos ellos ubicados en un complejo de apartamentos en un exclusivo vecindario de Los Ángeles, los temas se centraron en el amor, las luchas de poder y la venganza, llena de suspense y drama, con pasiones y traiciones, aunque tampoco faltaron los asesinatos. Nada que envidiar a lo sucedido con algunos de sus protagonistas en la vida real, algunos han pasado desapercibidos, pero otros se convirtieron en grandes protagonistas de las noticias del momento.

Fue lo que sucedió con Heather Locklear, quien no solo intentó quitarse la vida y fue acusada de agredir a sus padres o su pareja, también ingresó en un centro psiquiátrico para evitar tener que entrar a la cárcel, una situación provocada, según diversos medios, por el consumo de sustancias. Otros, por suerte, han tenido un destino más tranquilo, como Grant Show, quien después de este éxito pasó a interpretar papeles más secundarios.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otros volvieron a encontrarse, como Marcia Cross y Doug Savant, ambos pasaron por Melrose Place y ambos formaron parte del reparto de Mujeres desesperadas. Marcia decidió tomarse un respiro en su carrera cuando le diagnosticaron cáncer a su marido. Por Melrose Place también pasó Courtney Thorne-Smith, que pasó a ser una de las actrices recurrentes de Ally McBeal, serie que abandonó tras denunciar las duras exigencias físicas que exigían a las actrices.