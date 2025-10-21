Inés Gutiérrez 21 OCT 2025 - 08:00h.

El tiempo ha pasado para todos, pero los Vengaboys siguen en activo, aunque con algunos cambios en el reparto

¿Nostalgia musical? Recordamos los 15 mejores grupos de pop español de los 80

Compartir







MadridLa música es esencial en todos los momentos de la historia. Cada década tiene algún estilo que le representa más, algún grupo que ha conseguido convertirse en todo un éxito y pocas dudas hay de que los Vengaboys vivieron a finales de los 90 (prácticamente los 2000) su mejor época porque tenían todo lo que gustaba, melodías pegadizas y ritmos que permitían darlo todo en la discoteca.

Durante un tiempo, este grupo de origen neerlandés consiguieron seducir a todo el mundo y convertir sus temas, como Boom, boom, boom, en éxitos globales. El cuarteto formado por Kim Sasabone, Denise Post-Van Rijswijk, Robin Pors y Roy den Burger, se convirtieron en las estrellas del dance-pop europeo, pero ¿qué fue de ellos?

PUEDE INTERESARTE Los 13 mejores grupos heavy de todos los tiempos

Qué fue de los Vengaboys tras su éxito en las pistas de baile

El grupo se gestó alrededor de la fiesta, los cuatro integrantes se unieron al ser contratados por los DJ Danski y Delmundo, que organizaban fiestas en la playa y querían cantantes y bailarines que les acompañaran en sus sesiones. Este fue el inicio de los Vengaboys, que alcanzaron un gran éxito desde el principio.

Un éxito que duró un tiempo limitado, porque pronto vieron cómo decrecía, lo que les llevó, tas algunos cambios en los integrantes, a anunciar un parón en el año 2004. No duró demasiado, en 2007 se reunían de nuevo y continuaban con su carrera musical, viviendo un poco de la nostalgia de lo que un día fueron, pero sacando algún single nuevo de vez en cuando, y, por supuesto, siempre haciendo que quienes acuden a sus conciertos disfruten al máximo de su música.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Robin Pors fue el primero en abandonar el grupo y fue sustituido por Yorick Bakker, poco antes de anunciar el descanso de la banda era el propio Bakker quien salía del grupo, junto con Denise. Cuando volvieron en 2007 lo hicieron Kim Sasabone, Denise, Robin y Donny Latupeirissa, que sustituyó a Roy. En 2024, Kim dejaba su lugar en la banda en manos de Cilla Niekoop.

A lo largo del tiempo, los miembros de la banda han ido haciendo sus vidas, ambas mujeres han querido formar familias y ambas son madres. Ellos, por su parte, también se han tomado algunos respiros para poder experimentar la vida de otra manera. Por ejemplo, Roy dejó la banda para ser auxiliar de vuelo, y Yorick, antes de formar parte del grupo, era entrenador de delfines, pero se marchó para ser actor y fisicoculturista.

A pesar del tiempo y los cambios, la banda continúa dando conciertos, haciendo giras y sorprendiendo con su show. De hecho, en el año 2019, una de sus canciones, We're Going To Ibiza!, se convertía en el himno improvisando ante un escándalo de corrupción del gobierno austriaco.

El escándalo fue bautizado por los medios como ‘El Caso Ibiza’ (fue allí donde se grabaron los vídeos que destaparon todo) y la canción pasó a ser algo que los manifestantes hacían sonar como protesta. La banda se enteró y acudió para posicionarse del lado de quienes protestaban, convirtiendo su canción en un himno antifascista.