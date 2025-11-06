Redacción Uppers 06 NOV 2025 - 10:45h.

La cantante y actriz admite que odia envejecer: "No soy más sabia"

Madre ausente, padre heroinómano, marido estafador: Cher cuenta la mitad de su vida en sus Memorias

En una industria que suele medir el valor por la juventud y la conformidad, Cher se erige, a sus 79 años, como un símbolo de libertad y autenticidad. Desde sus inicios en los años 60 hasta hoy, ha desafiado sin descanso las expectativas sobre cómo debe lucir, comportarse o envejecer una mujer en el espectáculo.

Su presencia magnética ha trascendido modas y décadas, convirtiéndola no solo en un icono pop, sino en un ejemplo de envejecimiento positivo. Alguien que vive cada etapa de su vida con determinación y una firme negativa a disculparse por ser quién es, demostrando que le da absolutamente igual lo que los demás piensen de ella.

En una entrevista en el programa matutino CBS Mornings, la presentadora Gayle King le preguntó por si los 40 años de diferencia de edad que hay con su actual pareja, el productor Alexander Edwards, le han causado muchos problemas. "Gracias a Dios, no (...) Él simplemente me dice: 'Sabes, uno envejece, pero el espíritu sigue siendo joven', y es cierto, porque yo tengo 79, pero no envejecí en espíritu", contestaba la cantante.

Impermeable al 'qué dirán'

Consciente de las críticas que despierta su historia de amor -que ya dura tres años-, Cher reconoce que es una experta en ignorar el “qué dirán”. “No están viviendo mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero lo que les puedo asegurar es que nos lo pasamos genial”, subraya la intérprete de 'Believe'.

La cantante y actriz también reconoce que solía decirle a sus amigos que no quería salir más con hombres jóvenes, pero está contenta de no haber desistido, porque "nunca es tarde para encontrar el amor". Edwards es padre de Slash, un niño de 6 años que suele compartir el día a día con la pareja. "Es muy divertido, muy inteligente, es un verdadero encanto y tenemos una linda relación", comentó Cher, que, por su parte, es madre de Chaz Bono, de 56 años, y de Elijah Blue, de 49.

Sin complejos por envejecer

En la misma entrevista con CBS Mornings, a Cher también le preguntaron si le preocupa envejecer. "¡Sí! ¡Lo odio! ¡Te llevo 10 años, cariño!", bromeaba la artista, que cumplirá 80 años el próximo mes de mayo. "Sigo esperando que me invada una sensación de madurez, pero no llega, y no tengo ningún complejo con el envejecimiento". La presentadora le señalaba después que la sabiduría suele aumentar con la edad, a lo que Cher zanjaba con humor: “Oh, soy estúpida. No soy más sabia”.