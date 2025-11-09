Graciela Rodríguez 09 NOV 2025 - 20:12h.

La diseñadora neoyorquina Vera Wang de 76 años está casi como hace treinta

Las terapias anti envejecimiento se han disparado, pero no están al alcance de muchísimos bolsillos

La diseñadora neoyorquina Vera Wang está casi como hace treinta años. Lo dicen quienes la conocen desde entonces. Ella asegura que su secreto es moverse mucho por su taller, no tomar el sol, domir bastantes horas y trabajar con gente joven. En su dieta, nada de frituras ni ultraprocesados. Pero verla así a los 76 parece casi un milagro.

Como Vera Wang otras famosos lucen estupendas, cada una con su cuerpo y su estilo. Meryl Streep, también 76 años; Iman, 70, su piel es su templo; Sharon Stone, 67 años, Elle McPherson, 61, yoga y pilates en su agenda diaria.

¿Salud y apariencia física van de la mano?

La gran pregunta, ¿van de la mano la salud y la apariencia física?: "estar sano, joven por dentro, se va a ver en nuestro aspecto físico y diferenciamos entre la edad biológica y la edad metabólica", explica el nutricionista Rubén Bravo. Puede haber entre doce y quince años de diferencia.

Pilares básicos sin gastar mucho dinero

Las terapias anti envejecimiento se han disparado, pero no están al alcance de muchísimos bolsillos. Hay pilares básicos que podemos intentar. alimentación muy verde, ejercicio de fuerza y controlar el estrés. "Está relacionado con cáncer, riesgo cardiovascular y enfermedades metabólicas", explica Rubén Bravo. El objetivo no es ser Vera Wang, es mantener la mejor versión de nosotros mismos.